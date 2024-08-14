Konut satışları temmuzda arttı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Temmuzda konut satışlarında yılın en yüksek rakamı görülürken, sektör temsilcileri, peşinatı olanların konut fiyatlarındaki reel düşüşü değerlendirdiğini bildirdi. Ocak-temmuz döneminde ise satışlar yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162'ye düştü. Sektör temsilcileri konut fiyatlardaki düşüş, firma kampanyaları ve alternatif getiri araçlarından kazanç beklentisinin gerilemesi gibi nedenlerle konut satışlarının arttığını söyledi.

PEŞİNATI OLAN HAREKETE GEÇTİ

Ülke genelinde ipotekli konut satışları, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496'ya indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye genelinde konut satışlarının temmuzda yıllık bazda yüzde 16 arttığını belirterek, bu artışla ilk 7 ay toplamındaki konut satış adedinin geçen yılı yakaladığını ve 672 bin 162 olarak gerçekleştiğini söyledi. Çekici, "Bu tablo bize, şirketlerin kendi kampanyalarının işe yaradığını, daha da önemlisi peşinatı olanların yakın gelecekte fiyat artışı olabileceği endişesiyle artık harekete geçmeye başladığını gösteriyor" dedi.

FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de temmuzdaki yüzde 16'lık artıştan önce bir düşüş yaşandığını anımsatarak, önceki aylarda yaşanan düşüşte fiyatların artmasının ve yüksek faiz oranlarının etkili olduğunu söyledi. Mevduat faizlerindeki artışın da alıcıyı konuttan uzaklaştırdığını dile getiren Şişik, "Konut satışlarındaki durağanlıkla birlikte fiyat artışlarındaki durgunluk, hatta fiyatlarda reel olarak düşüş yaşanması alıcıları harekete geçirdi. Burada bir etken de uzun vadeli bakabilmek. Faizler aşağı yönlü oldukça konut fiyatları da artacaktır. Bu da konut alımı için doğru zaman olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL PİYASASI HAREKETLİ

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da temmuzda yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Banka kredili satışlarda düşüş devam ederken, ilk el satışlarda yüzde 28,9, ikinci el satışlarda ise yüzde 10,8 artış yaşandı. Bu tablo alternatif ürünlerin de etkisiyle bekleyen talebin harekete geçmeye başladığını gösteriyor." Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de bir süredir beklemede olan talebin harekete geçtiğini belirterek, bu sayede yılın en yüksek konut satış rakamını gördüklerini söyledi.











