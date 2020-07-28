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Ekonomi Trumptan heyecanlandıran aşı açıklaması Birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Koronavirüs aşısı çalışmalarında son gelişme: ABD Başkanı Trump son aşamaya geçileceğini duyurdu

Trump'tan heyecanlandıran aşı açıklaması: Birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek

Tüm dünya koronavirüsü bitirecek aşıyla ilgili gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. ABD Başkanı Donald Trump, bununla ilgili olarak güzel haberi duyurdu. Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceği açıklandı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina'da bir biyoteknoloji merkezine yaptığı ziyaret esnasında düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı yapılan aşı ve tedavi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı adayının denemelerinde bugün son aşamaya geçilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, "İkinci bir Kovid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek" dedi.

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Virüslere karşı aşı çalışmalarının genellikle bir yıldan uzun sürdüğünü vurgulayan Trump, bu adayların en hızlı geliştirilen aşılar olabileceğini kaydetti.

Trump, Kovid-19 vakalarının yüksek seviyelerde olduğu eyaletlerin yönetimleri ile yakın temasta olduklarını vurgulayarak yaşlı bakımevlerine de test desteği verdiklerinin altını çizdi.

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"Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek"

Amerikalıların virüse karşı gardını indirmemesi gerektiğine dikkati çeken Trump, "Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek." iddiasında bulundu.

  • Trump, ABD'nin sınırlarının dışındaki ülkelerde de virüs konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak "Tüm dünya bu Çin virüsünden dolayı acı çekiyor." dedi.

Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
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Oxford Üniversitesi Profesörü: Aşı geliştirilse bile sonsuza dek korumaz
Dünya koronavirüs salgınına karşı umudu aşıya bağlamışken, Oxford Üniversitesi'nden önemli bir açıklama geldi. Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, 'Aşının geliştirilmesi halinde aşının bireyleri sonsuza dek koruyamayacağı konusunda uyardı. Gilbert, insanların salgına tekrar tekrar yakalanabileceğini ve bu yüzden aşıların yıllık olması gerekebileceğini söyledi.

ABD'nin 52 milyondan fazla Kovid-19 testi yaptığını söyleyen Trump, "Biz kendi vakalarımızı rapor ediyoruz. Ancak dünyanın birçok ülkesi rapor etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump konuşmasının ardından biyoteknoloji merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı. Trump'ın daha önce başka birçok yeri ziyaretinin aksine, bu merkezdeki gezisi esnasında maske takması dikkatlerden kaçmadı.

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