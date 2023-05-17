Kredi kartıyla avans çekimine sınırlama

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması üzerine Merkez Bankası yeni bir adım attı. Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılındı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi.

50 BİN LİRAYI AŞAN MİKTAR İÇİN

Merkez Bankası, ilgili değişikliği içeren yazıyı dün bankalara gönderdi. Yazıda bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi. Yükümlülüğün başlangıç tarihi 16 Mayıs (dün) olarak bildirildi. Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu ifade ediliyor. Mevcutta azami yüzde 1,36 faize kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağı kaydediliyor. Merkez Bankası ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil etti.

AVANS KREDİYLE DOLAR ALIMI AZALIR

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti. Bu kararla; kredi kartı üzerinden alınan bu tür avanslarla ortaya çıkan döviz ve altın satın alma hareketliliğini azaltması bekleniyor.







