Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Küresel pazarda KOBİ rüzgârı

Küresel pazarda KOBİ rüzgârı

Burak Karaca
04:0013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

KOBİ’ler, dijital ticaret ve mikro ihracatın sağladığı yeni imkanlarla küresel pazarlarda daha görünür hale geliyor. Anadolu’daki üreticilerden teknolojiye yatırım yapan işletmelere kadar birçok KOBİ, dünya ticaretinde payını büyütüyor.

Türkiye ekonomisinin üretim ve istihdam açısından bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), küresel pazarlarda etkisini giderek artırıyor. Dijital ticaret kanallarının yaygınlaşması, lojistik altyapısındaki gelişmeler ve mikro ihracat modellerinin sağladığı kolaylıklar sayesinde KOBİ’ler artık yalnızca iç pazara değil dünyanın dört bir yanına ürün ve hizmet sunabiliyor. Özellikle e-ticaret platformları ve sınır ötesi ödeme sistemleri, küçük işletmeler için ihracat süreçlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

SINIRLAR ORTADAN KALKIYOR

Son yıllarda hızla büyüyen sınır ötesi e-ticaret, KOBİ’lerin küresel rekabette daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Geleneksel ihracat yöntemlerinde karşılaşılan yüksek maliyetler ve bürokratik süreçler, dijital platformlar sayesinde önemli ölçüde azalıyor. Artık bir KOBİ, internet üzerinden açtığı mağaza aracılığıyla Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ulaşabiliyor. Bu durum, özellikle niş ürün üreten işletmeler için yeni pazar fırsatları yaratıyor.

MİKRO İHRACAT KOBİ’LERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Son dönemde öne çıkan mikro ihracat modeli de KOBİ’lerin küresel pazarlara erişimini hızlandıran önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Basitleştirilmiş gümrük süreçleri ve düşük maliyetli gönderim imkanları sayesinde küçük işletmeler, büyük ihracat operasyonlarına ihtiyaç duymadan yurtdışına satış yapabiliyor. Tekstil, ev dekorasyonu, kozmetik ve gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler, küçük hacimli ama yüksek katma değerli satışlarla ihracat gelirlerini artırıyor.

ANADOLU’DAN DÜNYAYA AÇILAN MARKALAR

Küresel pazardaki KOBİ hareketliliğinin dikkat çeken yönlerinden biri de Anadolu’daki üreticilerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer almaya başlaması. Yerel üretim kültürü, coğrafi işaretli ürünler ve özgün tasarımlar, yabancı tüketiciler tarafından giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu durum, şehir merkezlerinin dışında faaliyet gösteren işletmelerin de küresel ticarete dahil olmasını sağlıyor.

Dijitale ayak uyduran büyümeyi katlar

  • Dijitalleşme, lojistik altyapısının gelişmesi ve finansmana erişim imkanlarının artması, KOBİ’lerin küresel rekabet gücünü yükselten başlıca faktörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarını artıran, markalaşmaya önem veren ve uluslararası standartlara uyum sağlayan KOBİ’lerin dünya ticaretindeki payının daha da büyümesi bekleniyor.

#KOBİ
#Ekonomi
#İhracat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram namazı saat kaçta kılınacak, nasıl kılınır? Ankara, İzmir, İstanbul Ramazan Bayram namazı saat kaçta? 2026 tüm illerin bayram namazı vakitleri