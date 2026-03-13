Küresel pazarda KOBİ rüzgârı

Türkiye ekonomisinin üretim ve istihdam açısından bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), küresel pazarlarda etkisini giderek artırıyor. Dijital ticaret kanallarının yaygınlaşması, lojistik altyapısındaki gelişmeler ve mikro ihracat modellerinin sağladığı kolaylıklar sayesinde KOBİ’ler artık yalnızca iç pazara değil dünyanın dört bir yanına ürün ve hizmet sunabiliyor. Özellikle e-ticaret platformları ve sınır ötesi ödeme sistemleri, küçük işletmeler için ihracat süreçlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

SINIRLAR ORTADAN KALKIYOR

Son yıllarda hızla büyüyen sınır ötesi e-ticaret, KOBİ’lerin küresel rekabette daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Geleneksel ihracat yöntemlerinde karşılaşılan yüksek maliyetler ve bürokratik süreçler, dijital platformlar sayesinde önemli ölçüde azalıyor. Artık bir KOBİ, internet üzerinden açtığı mağaza aracılığıyla Avrupa’dan Amerika’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya ulaşabiliyor. Bu durum, özellikle niş ürün üreten işletmeler için yeni pazar fırsatları yaratıyor.

MİKRO İHRACAT KOBİ’LERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Son dönemde öne çıkan mikro ihracat modeli de KOBİ’lerin küresel pazarlara erişimini hızlandıran önemli araçlardan biri olarak görülüyor. Basitleştirilmiş gümrük süreçleri ve düşük maliyetli gönderim imkanları sayesinde küçük işletmeler, büyük ihracat operasyonlarına ihtiyaç duymadan yurtdışına satış yapabiliyor. Tekstil, ev dekorasyonu, kozmetik ve gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler, küçük hacimli ama yüksek katma değerli satışlarla ihracat gelirlerini artırıyor.

ANADOLU’DAN DÜNYAYA AÇILAN MARKALAR

Küresel pazardaki KOBİ hareketliliğinin dikkat çeken yönlerinden biri de Anadolu’daki üreticilerin uluslararası pazarlarda daha fazla yer almaya başlaması. Yerel üretim kültürü, coğrafi işaretli ürünler ve özgün tasarımlar, yabancı tüketiciler tarafından giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu durum, şehir merkezlerinin dışında faaliyet gösteren işletmelerin de küresel ticarete dahil olmasını sağlıyor.

Dijitale ayak uyduran büyümeyi katlar

Dijitalleşme, lojistik altyapısının gelişmesi ve finansmana erişim imkanlarının artması, KOBİ’lerin küresel rekabet gücünü yükselten başlıca faktörler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarını artıran, markalaşmaya önem veren ve uluslararası standartlara uyum sağlayan KOBİ’lerin dünya ticaretindeki payının daha da büyümesi bekleniyor.



