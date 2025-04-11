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Küresel ticaretin yüzde 87'si Amerika dışında

Küresel ticaretin yüzde 87'si Amerika dışında

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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John Denton
John Denton

Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John Denton, küresel ticaretin yüzde 87'sinin ABD dışında gerçekleştiğini belirterek, "Bu nedenle, ülkelerin misilleme yapmak yerine mevcut küresel ticaret sistemini yeniden canlandırması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. ABD'nin başlattığı ticaret savaşını değerlendiren Denton, "(Tarifeler nedeniyle) Belirsizlikten kaynaklanan bir felç durumu yaşanıyor. İş dünyası açısından bakıldığında, bu durum istihdam ve yatırım kararlarını etkiliyor" diye konuştu.


SİSTEMİ YENİDEN CANLANDIRALIM

Denton, sözlerini şöyle sürdürdü: "Olması gereken, ülkelerin kendi çıkarmalarını tanımaları. Küresel ticaret dünyasının yüzde 87'si ABD'nin dışında gerçekleşiyor. Bu nedenle, ülkelerin misilleme yapmak yerine mevcut küresel ticaret sistemini yeniden canlandırması gerektiğini düşünüyoruz. Odak noktası bu olmalı. Örneğin, sistemin daha fazla erozyona uğraması Afrika'da ticaret akışında yüzde 40'lık bir düşüşe yol açabilir."


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#John Denton
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