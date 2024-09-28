Kurulu güç artışında Avrupa beşincisiyiz: Yatırım rüzgarı

Rüzgar enerjisinde 2023’ün son 13 senenin en düşük kurulu güç ilavesinin yapıldığı yıl olduğunu dile getiren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, bu yılın ilk yarısıyla birlikte kapasite artışında tekrar sıçrama yaşandığını belirtti. Rüzgar enerjisi kurulu güç artışında Türkiye'de 2026'dan sonra artış yaşanacağını vurgulayan Erden, şöyle konuştu: “Türkiye'de 2026, 2027, 2028’de gerçekten çok hızlı bir ivmelenme bekliyoruz. Tahsis edilen depolama rüzgar projelerinde 19 bin megavat tahsis edildi. Ayrıca 15 bin megavata yakın takriben güneş kapasitesi tahsis edildi, lisansız projeler hariç. Rüzgar tarafındaki 19 bin megavatlık projelerin önemli bir kısmı büyük yatırımcıların elinde ve projenin geliştirme süreçlerinin hızla takip edildiği ile ilgili bir izlenimimiz var. Yatırımcılarımız projeleri en hızlı şekilde inşaat aşamasına getirmeye çalışıyor.”