Kurulu güç artışında Avrupa beşincisiyiz: Yatırım rüzgarı

Türkiye, bu yılın ilk yarısında ilave ettiği 426 megavat rüzgar enerjisi kapasitesiyle, karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında Avrupa'da beşinci sırada yer aldı. Rüzgarda kurulu güç 12 bin 933 megavata ulaşırken, yıl sonuna kadar 924 megavat daha kapasitenin sisteme eklenmesi hedefleniyor.
Yenilenebilir enerjideki kurulu gücünü son yıllarda uyguladığı kararlı politikalarla düzenli olarak artıran Türkiye, yılın ilk yarısında rüzgar enerjisine 450 megavat daha ekledi. Ağustos sonu itibarıyla, Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü 18 bin 478 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 12 bin 933 megavata ulaştı. Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 110 bin megavatı aşarken, güneş ve rüzgarın payı ise 31 bin 411 megavat oldu. Böylece elektrik üretiminde rüzgar ve güneş yaklaşık olarak yüzde 30 paya sahip duruma geldi.
78 RÜZGAR TÜRBİNİ DİKİLDİ
Yılın ilk yarısında sisteme eklenen karasal rüzgar kapasitesi ise 426 megavat oldu. Türkiye söz konusu dönemde, karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında Avrupa'da beşinci sırada yer aldı. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan ‘İstatistikler ve Görünüm Raporu’na göre, söz konusu kapasite 78 rüzgar türbininin ortalama 5,5 megavatlık gücünden oluşuyor. İlk yarıda en yüksek karasal rüzgar kapasitesini sisteme dahil eden ülke 1.300 megavat ile Almanya oldu. Almanya'yı 876 megavatla İspanya, 573 megavatla Fransa, 536 megavat kapasite ile İsveç takip etti. Öte yandan, Avrupa, bu yılın ilk yarısında toplamda 287 gigavat rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşırken bunun 243 gigavatını karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.
YIL SONUNA KADAR HEDEF 1.350 MEGAVAT
Türkiye'nin yıl sonunda 1.350 megavat ilave kapasiteye ulaşacağı öngörülürken, ülkenin ilk yarıda elde edilen 426 megavatlık artışı yıl sonu tahmininin yüzde 32'sini oluşturuyor. WindEurope Üst Yöneticisi (CEO) Giles Dickson, “Türkiye'nin hala daha istikrarlı bir makroekonomik bağlama geçiş yaptığı ve enflasyonu yüksek faiz oranlarıyla kontrol ettiği göz önüne alındığında, rüzgardaki kurulumlar anlamında Türkiye iyi durumda” dedi. Dickson, Türkiye'nin yeni rüzgar santralleri inşa etmesinin enerji bağımsızlığı kadar ekonomi için de önemli olduğunu kaydetti.
Yatırımlar tekrar hızlandı
- Rüzgar enerjisinde 2023’ün son 13 senenin en düşük kurulu güç ilavesinin yapıldığı yıl olduğunu dile getiren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, bu yılın ilk yarısıyla birlikte kapasite artışında tekrar sıçrama yaşandığını belirtti. Rüzgar enerjisi kurulu güç artışında Türkiye'de 2026'dan sonra artış yaşanacağını vurgulayan Erden, şöyle konuştu: “Türkiye'de 2026, 2027, 2028’de gerçekten çok hızlı bir ivmelenme bekliyoruz. Tahsis edilen depolama rüzgar projelerinde 19 bin megavat tahsis edildi. Ayrıca 15 bin megavata yakın takriben güneş kapasitesi tahsis edildi, lisansız projeler hariç. Rüzgar tarafındaki 19 bin megavatlık projelerin önemli bir kısmı büyük yatırımcıların elinde ve projenin geliştirme süreçlerinin hızla takip edildiği ile ilgili bir izlenimimiz var. Yatırımcılarımız projeleri en hızlı şekilde inşaat aşamasına getirmeye çalışıyor.”