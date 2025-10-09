Limonun merkezinde hasat başladı

Bu yılın ilk 4 ayında 195 bin 89 ton ihracat gerçekleştirilirken ihracatta Irak, Rusya, Polonya gibi ülkeler başı çekti. 2025–2026 narenciye sezonunun açılmasıyla birlikte hasat da başladı. Türkiye’nin narenciye üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkan ve yüzde 20’lik bir paya sahip olan Hatay’ın Erzin ilçesinde ‘mayer’ cinsi limonların hasadı başladı.

Erzin’de yetiştirilen limonlar Aydın, Denizli, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye’nin büyük şehirlerine gönderiliyor. Erzin’de limon üretimi, sadece çiftçiler için değil, bölge ekonomisi için de büyük bir gelir kaynağı oluşturuyor. Hasat dönemi boyunca taşımacılık, paketleme ve satış alanlarında çalışan yüzlerce kişi, limon üretimi sayesinde istihdam sağlıyor.

İHRACATTA ARTIŞ

2025 yılının ilk dört ayında Hatay’ın limon dahil toplam ihracatı 1 milyar 170 milyon dolara ulaşmıştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyar 114 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Hatay ihracatı, 6 Şubat depreminin ardından belirgin bir düşüş yaşamıştı. Ancak sonraki dönemde toparlanma sürecine girilmiş, özellikle 2024’ün ilk çeyreğinde pozitif bir seyir izlenmişti.







