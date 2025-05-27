Malatya’ya 2 milyarlık içme suyu yatırımı

Bakan Yumaklı, “Sözleşmesini imzaladığımız yeni projemiz tamamlandığında, Malatya ilimize memba suyu kalitesinde içme suyu temin edeceğiz” şeklinde konuştu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde inşası gerçekleştirilen TOKİ konutları ile hasar gören diğer bölgelerdeki içme ve kullanma suyu isale hatlarının tesisine yönelik çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Yumaklı, “Daha önce yapımına başladığımız 1,2 milyar TL’ye mal olan Yeşilyurt İkizce TOKİ Deprem Konutları İsale Hattı işimiz ile Malatya İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım işimizi tamamladık. Şimdi de yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olması planlanan Malatya ilimizin Merkezi İçme Suyu Hatları ve Depolarının Deprem Sonrası Rehabilitasyonu Yapım Sözleşmesini imzaladık” ifadelerini kullandı.