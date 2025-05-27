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Malatya’ya 2 milyarlık içme suyu yatırımı

Malatya’ya 2 milyarlık içme suyu yatırımı

Nazife Bardak
04:0027/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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İbrahim Yumaklı.
İbrahim Yumaklı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesi illerinden Malatya’ya 2 milyar liralık yeni yatırım müjdesi verdi.

Bakan Yumaklı, “Sözleşmesini imzaladığımız yeni projemiz tamamlandığında, Malatya ilimize memba suyu kalitesinde içme suyu temin edeceğiz” şeklinde konuştu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde inşası gerçekleştirilen TOKİ konutları ile hasar gören diğer bölgelerdeki içme ve kullanma suyu isale hatlarının tesisine yönelik çalışmalar yürüttüğüne dikkat çeken Yumaklı, “Daha önce yapımına başladığımız 1,2 milyar TL’ye mal olan Yeşilyurt İkizce TOKİ Deprem Konutları İsale Hattı işimiz ile Malatya İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısım işimizi tamamladık. Şimdi de yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olması planlanan Malatya ilimizin Merkezi İçme Suyu Hatları ve Depolarının Deprem Sonrası Rehabilitasyonu Yapım Sözleşmesini imzaladık” ifadelerini kullandı.

15 YENİ DEPO

Malatya’da hayata geçirilen projelerin toplam bedelinin 3.2 milyar TL olduğunu belirten Yumaklı, il merkezinde bulunan Pınarbaşı'dan alınacak yıllık 88.44 milyon metreküp içme suyunun, Malatya’nın tamamına iletileceğini söyledi. Yumaklı, “Sözleşme bedeli 1,9 milyar TL olan proje, 20 adet deponun rehabilitasyonu ve 15 adet yeni depo yapımının inşasını da kapsıyor” dedi.



#İbrahim Yumaklı
#Yatırım
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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