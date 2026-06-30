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Mayıs ayı işsizlik oranları belli oldu

Mayıs ayı işsizlik oranları belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:0530/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik oranını açıkladı.


Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu.


İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.





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