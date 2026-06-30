Mayıs ayı işsizlik oranları belli oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı işsizlik oranını açıkladı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.