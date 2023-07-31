Memurun 2 yıllık zam pazarlığı başlıyor: Gözler 1 Ağustos'ta

"2024 yılının ilk altı aylık dilimi için yüzde 40, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 30, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2025 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz. 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam olarak özetlenebilir. Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 20 bin 941 lira, ortalama memur maaşları için ise 25 bin 101 lira zam istiyoruz."