Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Ekonomi

Türkiye'de 1 Haziran'da koronavirüste yeni sosyal hayata geçilmesinin ardından ekonomide olumlu gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalatı yüzde 8,3 artışla 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.