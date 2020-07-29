Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8,9 olacağını, 2021’de ise 6,2 ye geriledikten sonra yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2020 ve 2021 yılı enflasyonlarını yukarı yönlü güncelledik. 2020 yılı sonu enflasyonunu yüzde 7,4’ten yüzde 8,9'a çektik" dedi.
Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.