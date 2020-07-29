Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası 2020 ve 2021 yılı enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "2020 yılı sonunda enflasyonun yüzde 8,9 olacağını, 2021’de ise 6,2 ye geriledikten sonra yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2020 ve 2021 yılı enflasyonlarını yukarı yönlü güncelledik. 2020 yılı sonu enflasyonunu yüzde 7,4’ten yüzde 8,9'a çektik" dedi.

Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Politika faizini yüzde 8,25'te sabit tuttu
Abone Ol Google News
Yüzsüzlüğün bu kadarı

Yüzsüzlüğün bu kadarı

​Salgın için verilen yardım paralarıyla Lamborghini aldı.
İBBye ağaç tepkisi

İBB'ye ağaç tepkisi

AK Parti'li isim "​Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" dedi.
Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

İkinci elden sonra sıfır içinde mi zorunlu oluyor?

Milyonları ilgilendiriyor

Milyonları ilgilendiriyor

​​Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı.

S​ermaye Piyasası Kurulu harekete geçti..
Yollar ayrılıyor mu?

Yollar ayrılıyor mu?

​Novak'tan Trabzonspor ve Fenerbahçe itirafı.

​8 haftadır yükselişte olan altın için kritik uyarı.

​Koronavirüs vaka sayısının fırladığı ilde tedirgin eden görüntüler.

​PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.