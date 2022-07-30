Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Kredi çekip döviz alanı biliyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Kredi çekip döviz alanı biliyoruz

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) toplantısında ucuz kredi çekip döviz alan sözde sanayicileri ‘stokçu’ olarak niteledi ve sert uyarılarda bulundu: Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Kredi çekip döviz alanı biliyoruz
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında gerilim yaşandı. Toplantıda, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, alınan tedbirlerle finansman koşullarının sıkılaştığına ve TL ticari kredi faizlerinin yüzde 40 bandını aştığına işaret etti. Bahçıvan, finansman olanaklarında normalleşme sağlanması ve reel sektör gerçeklerine uymayan uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

SÜREÇ DAHA AĞIRLAŞIR

İhracat pazarları bozulurken sanayicinin finansman desteğinden mahrum bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Bahçıvan, “Merkez Bankası, TL cinsi reeskont kredilerindeki döviz bulundurmaya ve bozdurmaya ilişkin koşullarını esnetmeli. Reeskont kredisi esaslarının belirlendiği tarihten önce doğmuş finansal borçlar için şirketlerin döviz satın alarak ödeme yapabilmesine dair bir istisna getirilmeli” dedi.

1 TRİLYON LİRA NEREDE?

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu Bahçıvan’ın eleştirilerine aynı sertlikte cevap verdi. Yatırım kredilerinin dövize gittiğini belirten Kavcıoğlu, sanayicilere tepki gösterdi. Eximbank’ın uzun süredir sıfır faizli kredi verdiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Merkez Bankasını eleştirmek yerine gidin bu parayı kullanın. Kim kullanamazsa takipçisi olacağız. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. 1 trilyon lira verilmiş. Kaynak var ama herkes şikayet ediyor. Nerede bu para? Sanayici yatırım için verilen düşük faizli krediyle döviz alıyor” diye konuştu.

LİSTELER ELİMİZDE

Enerji faturası 17.8 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarken, firmaların bankacılık kesiminden 55 milyar dolar kredi kullanarak döviz aldığını kaydeden Kavcıoğlu, “Kredilerin nereye gittiğine siz karar verin. Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın” dedi. Kavcıoğlu, banka kredi faizinin yüzde 40’ı aştığı eleştirileri için de “Hiç bir banka yüzde 40 ile para veremez. Biz takipçisi olmaya çalışıyoruz. Ama siz de talep etmeyin. Özel bankalardan yüzde 20-22’nin üzerinde kredi kullanmayın” şeklinde konuştu.

NİYE GEÇEN YIL YAPILMADI?

6 ayda 1 trilyon lira kredi kullanıldığını, ancak krediyi alıp yatırım yapmak yerine döviz alındığını ifade eden Kavcıoğlu, konuşmasının devamında sanayiciyi stok yapmakla itham etti. Kavcıoğlu şöyle dedi: “Faizler düşükken iş adamımız bunu farklı kullanıyor. Bunu bankalara yüklemek doğru değil. Alıyor parayı dövize yatırıyor. Bunun elimizde yüzlerce örnekleri var. Korkunç stok yaptılar. Bu kadar stok niye bu sene yapılmış? Sanayici ucuz krediyi bulup yatırım yapacakken fiyatlara yansıtıyor, stok yapıyor. Burada bankalar üzerine düşeni yapacak ama sanayiciler de yarından itibaren stoklarını azaltacak, dövizlerini bozacak. Riskse hepimiz alacağız. Hesapta o kadar döviz tutarsanız bu olmaz.”

Stok suçlaması haksızlık olur

  • Erdal Bahçıvan, Kavcıoğlu’nun stok eleştirisine tepki gösterdi. Bahçıvan, “Stok acaba sanayicinin envanterinde niçin duruyor?” diye sordu ve şu açıklamaları yaptı: “Stoku doğru analiz etmezseniz başka yere gider. Kendisini enflasyondan korumak isteyen sanayiciyi de o kapsama sokarsanız tehlikeli bir bakış açısına dönüşür. Stok noktasında hiçbir Türk sanayicisi piyasayı istismar etmek için bunu kullanmamaktadır. Hiçbirimiz stok yapmaktan memnun değiliz. Burada takdire dönecek olan başarımız piyasayı speküle edecek boyuta getirilirse büyük haksızlık olur.”

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