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Ekonomi Mersinde kayınpederi doğum hediyesi olarak verdi Geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mersin haberleri: ​Mersin'de kayınpederi doğum hediyesi olarak verdi: Geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdi

Mersin'de kayınpederi doğum hediyesi olarak verdi: Geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 2 çocuk annesi Tuğba Ay (36), doğum yaptığında kayınpederi tarafından doğum hediyesi olarak verilen bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50’ye çıkardı. Ay, "Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım." dedi. Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Tuğba Ay
Tuğba Ay

İlçede 6 yıl önce kayınpederinin, doğum yaptığında kendisine hediye ettiği bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50’ye çıkartan Tuğba Ay (36), ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

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Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdi.

Eşi bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ay, bir yandan çocuklarına bakarken diğer yandan da arılarıyla ilgileniyor. 4 yıl önce de kursa giderek arıcılık belgesini de alan Ay, hiçbir destek ve hibe almadan bu günlere geldiğini, 100 kovanda üretim yapmayı hedeflediğini söyledi.

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Tuğba Ay

Gülnar'ın arıcılığa çok uygun bir yer olduğunu belirten Ay, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Gülnar, kekik ve çiçekleri bol olduğu için arıcılığa çok uygun bir yer. Doğal aroması ile çok lezzetli bal üretiyoruz. Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım."

Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tuğba Ay

​Mersin'de kayınpederi doğum hediyesi olarak verdi: Geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdi
FOTOĞRAF 8
Title
İlçede 6 yıl önce kayınpederinin, doğum yaptığında kendisine hediye ettiği bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50’ye çıkartan Tuğba Ay (36), ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
Title
Eşi bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Ay, bir yandan çocuklarına bakarken diğer yandan da arılarıyla ilgileniyor.
Title
Gülnar'ın arıcılığa çok uygun bir yer olduğunu belirten Ay, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Gülnar, kekik ve çiçekleri bol olduğu için arıcılığa çok uygun bir yer. Doğal aroması ile çok lezzetli bal üretiyoruz. Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım.
Title
Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Title
Title
Title
​Mersin'de kayınpederi doğum hediyesi olarak verdi: Geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdi
Mersin'in Gülnar ilçesinde 2 çocuk annesi Tuğba Ay (36), doğum yaptığında kayınpederi tarafından doğum hediyesi olarak verilen bir kovan arı ile başladığı arıcılıkta, kovan sayısını 50'ye çıkardı. Ay, "Kendimi geliştirmek için arıcılık kursuna gittim. Arıcılık yapmak isteyen kadınlar korkmadan bu işi rahatlıkla yapabilirler. Bu konuda onlara destek olmaya hazırım." dedi. Tuğba Ay, geçen yıl 500 kilo bal hasadı gerçekleştirdiğini ifade etti.
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