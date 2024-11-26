MİLK ACADEMY emin adımlarla büyüyor

Milk Academy, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 17 bin metrekare üretim tesisi, operasyonel verimliliği ve çevre duyarlılığı sağlamak amacıyla Lojistik Merkezi ve Atık Su Arıtma Tesisi ile faaliyet gösteriyor. Günlük 400 ton çiğ süt işleme kapasitesine ve tüm kategorilerde 2.000 ton üretim kapasitesine sahip Milk Academy, ürün portföyünde sürülebilir kategoride farklı yağ değerlerine sahip labne, sade ve çeşnili taze krema peyniri, krem peynir üretirken Mozzarella kategorisinde blok, rende ve küp mozzarella peyniri, kaşar peyniri; ayrıcalıklı ürünlerde de laktozsuz ve organik ürünler ile yöresel peynirlerin üretimini yapıyor.





DÜNYA VE TÜRKİYE PAZARINDA HACMİNİ ARTIRIYOR

Sürülebilir peynir ve mozzarella peyniri ihracatını ‘Al Nutrica’ markasıyla dünya çapında birçok ülkeye gerçekleştiren Milk Academy, Türkiye pazarında ise birçok marka için PL ürünleri üretirken, ev dışı tüketim kanalında ‘Nutrica’ markasıyla üreticiler, restoranlar ve zincir markalar ile büyüme hacmini artırıyor.





MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNCELİKLİ HALDE

Yüksek kalite standartlarında, güvenilir üretim anlayışı ve etkili Ar-Ge çalışmaları ile süt ürünleri pazarında sürekli gelişim, iyileştirme ve sürdürülebilir öğrenme yaklaşımıyla yoluna devam eden Milk Academy, müşteri ve tüketici memnuniyetini odağa alan kalite politikasıyla kalite, güvenlik ve uluslararası standartlara uyumluluk bağlamında uluslararası BRC- Food Safety Global Standard, Orser, Helal, European Union Approval gibi çok sayıda kalite sertifikasına sahip. Cabir Holding’in 50 yıllık güçlü ve köklü vizyonu ile ürün portföyünü geliştirerek yeni kategoriler ve yeni kapasiteler için yatırımlarına hızla devam eden Milk Academy, 300 kişilik uzman kadrosu ile değer üretmeyi ve ülkemize katkı sağlamayı misyon edindi.











