Milyonlarca emeklinin beklediği gün: Zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılacak

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Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma (bugün) yapılacak.
Posta'da yer alan habere göre; TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam oranları açıklandı ve yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanırken, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak.
Temmuz ayında yürürlüğe giren zamlı maaşları; SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında hesaplarında görüyor.
Maaş ödemelerine göre, emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyorken, SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor. SSK ve BağKur emeklileri maaşlarını 17 Temmuz itibariyle almaya başladıklarından herhangi bir zam farkı oluşmamış oluyor.