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Ekonomi

Milyonlarca emeklinin beklediği gün: Zam farkı ödemeleri hesaplara yatırılacak

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Temmuz zam farkı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak. Toplam 2 milyon 393 bin 142 kişiye fark yatacak.

08:36 . 28/07/2023 Cuma
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz zam farkı ödemeleri 28 Temmuz Cuma (bugün) yapılacak.


Toplam 2 milyon 393 bin 142 kişiye fark yatacak. SSK ve Bağkur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların maaşları ise zamlı olarak ödeme günleri olan 17-28 Temmuz tarihleri arasında yatırıldı.

Posta'da yer alan habere göre; TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam oranları açıklandı ve yürürlüğe girdi. En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanırken, emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak.


HESABA NE GEÇECEK?


Temmuz ayında yürürlüğe giren zamlı maaşları; SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında hesaplarında görüyor.


Maaş ödemelerine göre, emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyorken, SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor. SSK ve BağKur emeklileri maaşlarını 17 Temmuz itibariyle almaya başladıklarından herhangi bir zam farkı oluşmamış oluyor.




#Zam farkı ödemeleri
#Emekli
#Emekli Sandığı
1 saat önce
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