Mobil bankacılıkta her işlem mümkün

Türk bankacılık sektöründe dijital dönüşümün hızı her geçen gün daha da artıyor. Söz konusu dijitalleşme mobil bankacılık alanındaki rekabeti de artırıyor. Artan rekabet bankacılık müşterilerine pozitif yansırken, artık mobil bankacılık aplikasyonları da birer süper uygulamaya dönüşüyor.

Birçok farklı hizmeti tek çatı altında toplayan ve bu sayede kullanıcılara farklı alanlardaki işlerini tek uygulama üzerinden yürütme imkanı sunan bu uygulamalar, kullanıcıların yaşamlarını daha kolay hale getiriyor. Aynı zamanda işletmelere de farklı hizmetleri aynı platformda sunan bankalar, işletmelerin müşteri tabanlarını genişletmelerine yardımcı oluyor.

FARKLI HESAPLAR TEK ÇATI ALTINDA

Söz konusu bankacılık aplikasyonlarının süper uygulamaya dönüşmesiyle farklı bankalardan veya finansal kuruluşlardan birden fazla finansal hesaba tek bir platform veya uygulama üzerinden erişim sağlanıyor. Süper uygulamalar, hesap bakiyelerini kontrol etme, ödeme yapma ve para transferi gibi bankacılık hizmetlerini platformlarına entegre edebiliyor. Böylece müşteriler, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyor. Gittikçe büyüyen süper uygulama pazarı gelirlerinin 2025’te 134 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de süper uygulamaların yemek dağıtım hizmeti veren kuruluşlar, elektronik ticaret şirketleri, büyük bankalar ve telekom operatörleri tarafından kullanıcılara sunulmaya başlandığı görülüyor.

YAPAY ZEKA MOBİLE GÜÇ KATTI

Özellikle yapay zekanın işin içine dahil olmasıyla artık banka şubelerinden farkı kalmayan aplikasyonlar, kullanıcılara kişiselleştirilmiş hizmetle ilgi alanına yönelik teklifler sunuyor. Dijital dönüşümün önemli aktörleri arasında olan yapay zeka mobil uygulamaların kapsamını da genişletiyor.

ANA İŞLEM KANALI OLDU

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı (bireysel ve kurumsal) geride kalan eylül ayı itibarıyla 165 milyon kişiye ulaştı. Söz konusu kullanıcıların sadece mobil bankacılık için sistemde kayıtlı olduğu düşünüldüğünde süper uygulamalarla ulaşılabilecek potansiyel dikkat çekiyor. Mobil aplikasyonların ana işlem kanalı haline geldiği uzaktan müşteri edinimi istatistiklerine de yansıyor. Geride kalan ekim ayı itibarıyla uzaktan başvuru sayısı yaklaşık 1,2 milyon oldu. Müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan uzaktan müşteri edinimi 580 bin, online başvuru ve şube kanallarından edinilen müşteri sayısı 1 milyon kişi oldu.







