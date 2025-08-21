Moda Fuarı kapılarını açtı

İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), kapılarını sekizinci kez açtı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuara 100’den fazla ülkeden binlerce profesyonel alıcı geldi. Açılışta konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Hazır giyim ihracatında 2022’den bu yana süren düşüşü durdurmak zorundayız. 2022’yi 21,2 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık, 2024’te bu rakam 17,9 milyar dolara geriledi. Yedi aylık ihracatta da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 eksideyiz” dedi. Çözümün tasarım, teknoloji ve markalaşmadan geçtiğini vurgulayan Gültepe şöyle konuştu: “Üretim ve ihracat, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinin anahtarıdır.”





SEKTÖRÜN YANINDAYIZ

Türkiye’nin 2024’te dünya hazır giyim ihracatında yüzde 3,2 pay ile yedinci sırada yer aldığını hatırlatan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Hazır giyim 15,8 milyar dolarlık net ihracat katkısıyla ekonomimize güç katıyor. Biz her alanda sektörün yanındayız” dedi. İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, bu yıl 30 bin profesyonel alıcının fuarı ziyaret edeceğini ve geçen yıla göre yüzde 22 artış kaydedildiğini açıkladı.





KUR-ENFLASYON MAKASI İHRACATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise şunları söyledi: “Sürekli dile getirdiğimiz kur-enflasyon makasının aşırı açılmasının ihracatımızı olumsuz etkilediğinin farkındayız. Ancak Türk ihracatçısı, bu zorlu engeli de geride bırakabilecek güçte olduğunu ortaya koymuştur.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da konuşmasında hazır giyimin Türkiye’de sanayi ve ihracat geleneğini geleceğe taşıyan sektörlerin başında geldiğini belirtti. Bahçıvan, “Rekabet ve tasarımın yanı sıra kilo ürünümüzün değerini 15 eurodan 50-70 avroya çıkarmaktan geçiyor” ifadesini kullandı.



