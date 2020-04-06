Ekonomi MÜSİAD herkes için önemli bir partner Gürcistanda işbirliğine gidildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD herkes için önemli bir partner: Gürcistan'da işbirliğine gidildi

MÜSİAD bölgesel işbirliğini geliştiriyor. Gürcistan’da faaliyet gösteren Gürcistan ve Asya-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası ve Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Ekaterine Maisuradze, “MÜSİAD sadece benim için değil herkes için çok önemli bir partnerdir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekaterine Maisuradze ve Özgür Yücel
Ekaterine Maisuradze ve Özgür Yücel

Gürcistan’da faaliyet gösteren Gürcistan ve Asya-Afrika Ticaret ve Sanayi Odası ve Gürcistan İş Kadınları Derneği Başkanı Ekaterine Maisuradze, “MÜSİAD sadece benim için değil herkes için çok önemli bir partnerdir” dedi.

STRATEJİK ORTAK GÜRCİSTAN

Maisuradze, “MÜSİAD sadece benim için değil, herkes için çok önemli bir partnerdir. Hangi ülke olursa olsun oraya gittiğimde biliyorum ki orada benimle her türlü iş birliğinde bulunacak ve güzel sonuçları getirecek işleri yapabilen MÜSİAD beni karşılayacaktır” dedi. Özgür Yücel ise bugün Türkiye ile Gürcistan’ın ekonomik ilişkilerine önemli katkı sağlayabilecek bir protokol imzaladıklarını ifade ederek, “Gürcistan Türkiye’nin hem stratejik ortağı ticari ve hem kültürel bağlarının güçlü olduğu bir partner. Bizim için bu partnerlik çok önemli. Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda 3 milyar dolar olacak” diye konuştu.

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