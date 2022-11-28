Ekonomi Nijerya altın ve diğer madenlerini işlemek için 6 tesis kuruyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Nijerya altın ve diğer madenlerini işlemek için 6 tesis kuruyor

Nijerya, altın, değerli taşlar ve diğer madenlerin ülke içinde işlenmesi için inşa edilen 6 tesisin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Nijerya altın ve diğer madenlerini işlemek için 6 tesis kuruyor
Nijerya altın ve diğer madenlerini işlemek için 6 tesis kuruyor

Nijerya Maden ve Demir Çelik Bakanı Olamilekan Adegbite, yaptığı açıklamada, ülkedeki maden kaynaklarından daha fazla faydalanmak için çeşitli bölgelerde 6 tesisin kurulmakta olduğunu belirtti.

Hükümetin altın, değerli taşlar ve diğer maden kaynaklarını işlemeye başladığını söyleyen Adegbite, "Bundan önce altınlarımız ham halde işlenmek üzere yurt dışına ihraç ediliyordu ve biz de pahalıya satın alıyorduk. Şimdi kuyumculuk yapacak kişiler yetiştirdik ve tesislerde ikamet edecekler." dedi.

Adegbite, atılan adımın ülkenin maden kaynaklarına değer katacağını, Nijeryalılar için istihdam ve refah oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip Nijerya'da kömür, altın, kaolin, kireç taşı, kolumbit, demir ve kalay başta olmak üzere birçok maden çıkarılıyor.

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