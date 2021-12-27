Ekonomi Numan Kurtulmuştan örtülü faiz iddialarına yanıt Muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uyduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Numan Kurtulmuş'tan 'örtülü faiz' iddialarına yanıt: Muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uyduruldu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, yeni mevduat sistemine yöneltilen 'örtülü faiz' eleştirilerine yanıt verdi. Bu eleştirilerin politik söylem olarak konduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Geniş muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uydurulmuş bir söz. Bu işin örtülü faizle uzaktan yakından ilgisi yok" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuştan örtülü faiz iddialarına yanıt: Muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uyduruldu
​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kurdaki dalgalanmaları durdurmak için yeni araçların devreye alınacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak." demişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TL mevduatları için getirilen yeni düzenlemeyi duyurdu: Kur getirisi mevduat kazancının altındaysa aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek

Söz konusu yeni mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından Dolar/TL kuru sert bir düşüş yaşamıştı. Alınan zamanında ve yerinde tedbir ile fiyatlar normalleşme yoluna girdi.

"'ÖRTÜLÜ FAİZ' UYDURULMUŞ BİR SÖZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV canlı yayında, yeni mevduat sistemine yöneltilen 'örtülü faiz' eleştirilerine yanıt verdi.

Bu eleştirilerin politik söylem olarak konduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Geniş muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uydurulmuş bir söz. Bu işin örtülü faizle uzaktan yakından ilgisi yok" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan 'örtülü faiz' iddialarına yanıt: Muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uyduruldu
OYNAT 00:43
Numan Kurtulmuş'tan 'örtülü faiz' iddialarına yanıt: Muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uyduruldu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, yeni mevduat sistemine yöneltilen 'örtülü faiz' eleştirilerine yanıt verdi. Bu eleştirilerin politik söylem olarak konduğunu ifade eden Kurtulmuş, 'Geniş muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uydurulmuş bir söz. Bu işin örtülü faizle uzaktan yakından ilgisi yok' diye konuştu.

"BU BİR DEVLET GARANTİSİDİR"

Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

  • "Bu da hiçbir şekilde izah edilemeyecek, sadece politik söylem olarak ortaya konmuş, vatandaşların geniş muhafazakar kesimin tereddüt duyması için uydurulan bir sözdür. Bu işin örtülü bir faizle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu vatandaşımızın yaptığı yatırımların korunmasıyla ilgili bir devlet garantisidir"

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