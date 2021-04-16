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Ekonomi Öğretmenliği bıraktı çiftlik kurdu 14 yıldır besiciliğin yanı sıra 3 yıldır da örtü altı tarımı yapıyor
İŞ DÜNYASI

Öğretmenliği bıraktı çiftlik kurdu - Tokat haberleri

Öğretmenliği bıraktı çiftlik kurdu: 14 yıldır besiciliğin yanı sıra 3 yıldır da örtü altı tarımı yapıyor

İstanbul’un yoğun trafiği ve kalabalığından sıkılan öğretmen, mesleğini bırakarak memleketinde hayalindeki çiftliği kurdu. En büyük hayali olan tarım ve hayvancılık sektörüne yönelen Medet Doğan, 14 yıldır besiciliğin yanı sıra 3 yıldır da örtü altı tarımı yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Öğretmenliği bıraktı çiftlik kurdu - Tokat haberleri
Medet Doğan

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşleri Bölümünden mezun olan Medet Doğan, 2007 yılında Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 ay metal işleri öğretmenliği yaptı.

İstanbul’un yoğun trafiği ve kalabalığından sıkılan Doğan, eşi ile birlikte memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine dönmeye karar verdi. En büyük hayali olan tarım ve hayvancılık sektörüne yönelen Doğan, 14 yıldır besiciliğin yanı sıra 3 yıldır da örtü altı tarımı yapıyor.

35 büyükbaş hayvanın yanı sıra 2 dönümlük arazi üzerinde salatalık yetiştiren 3 çocuk babası Doğan, eşi Nur Doğan ile birlikte toprakla uğraşmaktan mutlu.

İstanbul’dan döndüğüne pişman olmadığını belirten Doğan, "Tarım ve hayvancılık yapmak isteyenler buna yatırım yapabilirler. İlgi alaka gerekiyor, bilgi öğrenmek gerekiyor, teknolojiyi takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki bu yaşadığımız bir yıllık dünyanın yaşadığı süreç gösterdi ki üretim olmak zorunda. Bu nedenle asla pişman değilim. İnsanlar asgari ücrete İstanbul’da çalışacağına gelip topraklarında üretim yapsalar bundan daha kazançlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Serada yaptığı üretimle ilçede salatalık üretimini yaklaşık bir buçuk ay öne çektiğini belirten Doğan, "Geçmiş dönemlerde Niksar’da ilk salatalıklar mayıs ayının 15’i gibi çıkarken, son üç yıldır nisanın başında satışa hazır hale getirdik. Seramızda hayvan gübresi kullanıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yaptığımız için hayvanlarımızın dışkılarını gübre olarak da kullanıyoruz. Şimdi tekrardan 1,5 milyon TL’lik yeni bir yatırım yaparak 8 dönüm daha sera kuruyorum. Asla pişman değilim, üretim yapmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. En büyük hayalim Dönekse’den bakınca Niksar Ovası’nı gelincik gibi beyaz bir örtü olarak görmekti, inşallah ilk etapta 10 dönümle bunu da geçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Nur Doğan ise doğma büyüme İstanbullu odluğuna dikkat çekerek, "Eşim bana İstanbul’da sıkıldığını ve tarımla uğraşmak istediğini söyledi. Eşimin kararına saygı duydum. Niksar’da yer aldık, buraya geldik ve burada beraber canla başla hayvancılık, son üç yıldır da seracılık yapmaya başladık. Eşimle beraber bu işi yapıyoruz, memnunuz. Çocuklarım da destek oluyor, severek yaptığımız bir iş" ifadelerini kullandı.

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı: Tavuklarımı bile çaldılar
FOTOĞRAF 8
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Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi’ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.
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Dohmen kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen’in hayalleri yarıda kaldı. Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı. Tek başına yaşayan Dohmen’in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen’in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı. 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle ise gözyaşları içerisinde vedalaştı. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda eden Dohmen evini de satılığa çıkardı.
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Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek “Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler” şeklinde konuştu.
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Çiftliğini bırakıp gitmek zorunda kaldığını gözyaşları içerisinde anlatan Dohmen, “Artık bu çiftliğimi bırakmak zorundayım, Bodrum merkeze taşınıyorum. Bu cennetimi bırakıp maalesef şehirde yaşayacağım. Çok emek verdim buraya ama başıma gelmeyen kalmadı. Hiç kimseden manevi olarak bir destek görmedim. Tek başıma korku ile neler çektim burada korka korka yaşadım. En sonunda tekrar soyuldum. Çok büyük bir hevesle geldim. Yıllarca defilelerde mankenlik yaptım. Dünyanın her yerini gezdim. O hayatı bırakıp köyde yaşamak için çok çaba verdim. Birçok arkadaşım da benle beraber Bodrum’a yerleşti. İnsanlardan çok takdir aldım ama maalesef yaşamama müsaade etmediler. Artık evimi topluyorum geldim veda etmeye. Ne yapacağımı bilmiyorum çok çaresizim” ifadelerini kullandı.
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Ağlaya ağlaya evini terk eden Dohmen, “Ben koyunlarım tavuklarım olmadan nasıl yaşayacağım. Bu hayat benim en sevdiğim, istediğim bir hayattı. Ben şehirden artık köye yerleşmek istedim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı, bütün birikimim, mücevherlerim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Artık bir emekli maaşımla yaşamaya çalışacağım. Allah’a bin şükürler olsun ki maaşım var. Burayı satar daha ufak bir yer alır köy yaşantıma devam ederim. Hayvanlarımı özlüyorum, keçilerimi, tavuklarımı özlüyorum. İnsana müsaade etmiyorlar başında bir erkek olmayınca olmuyor. Bodrum’da değil nerede olursan ol tek başına bir kadınsan yaşamak çok zor” dedi.
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Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı: Tavuklarımı bile çaldılar
Eski manken Bilun Dohmen, Bodrum'da yaşadığı köy hayatını gözyaşları içerisinde terk etmek zorunda kaldı. 90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen, 8 yıl önce başladığı köy hayatını yaşadığı talihsizlikler yüzünden bırakarak evini satışa çıkardı.

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