On dokuz günde bir yıllık kredi: 11,5 milyar TL konut kredisi çektik

Düşen konut kredifaizleri ipotekli konut satışlarını yükseltti. Bir ara yüzde 2,30’lara kadar çıkan faizler karşısında kredili konut alımını bırakan ve senetli alımlara yönelen vatandaş yeniden krediyle ev almaya başladı. Kamu bankalarının yeni konuta 0,64, ikinci el konuta yüzde 0,74 oranla 15 yıla kadar kredi kullandırması ve taksit ödemelerini de bir yıl ötelemesini fırsat bilenlerin yaptığı alımlarla 19 günde kullandırılan konut kredisi miktarı da 11,5 milyar liraya yükseldi.

Toplam bakiye 223 milyara dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) verilerinden derlenen bilgiye göre, konut kredi bakiyesi, mayıs ayı sonunda 211 milyar 264 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Kamu bankaları öncülüğündeki tarihi kampanyanın ardından haziran ayında konut kredi kullanımında ciddi artış yaşandı. Konut kredi bakiyesi, 1-19 Haziran'da 222 milyar 733 milyon liraya ulaştı. Böylece 19 günlük dönemde konut kredileri yaklaşık 11,5 milyar liralık artış gösterdi. Kredi bakiyesi, bu yılın 1 Ocak-19 Haziran döneminde ise 23 milyar liranın üzerinde artış gösterdi. Geçen yılın başında ise 188 milyar 109 milyon lira seviyesinde olan kümülatif toplam yıl sonunda 198 milyar 703 milyon liraya yükselmişti. Böylece bir yılda konut kredi bakiyesi 10 milyar 594 milyon lira artış kaydetmişti. Kampanyanın etkisiyle 1-19 Haziran'da kullanılan konut kredisi tutarı, geçen yılın tamamında gerçekleşen rakamın yüzde 8,5 üzerine çıktı.

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EKONOMİ Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

ÖZELLER DE DÜŞÜRSÜN

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım dernek olarak yıllardır mortgage faiz oranlarının olması gerektiğinin altını çizdiklerini söyledi. İnsanların konut sahibi olurken ilave yük altına girmek istemediğini, kira öder gibi ev sahibi olmak istediğini dile getiren Durbakayım, gelişmiş ülkelerde aynı şartlarda ev sahibi olunduğunu anlattı. Özel bankaların da aynı faiz oranlarıyla konut sahibi olacaklara kredi vermesi gerektiğini belirten Durbakayım, “Bu şartlar gerçekleşirse yıllık 1,5 milyon adedin üzerine rahatlıkla çıkarız. Bundan daha da önemlisi orta ve alt gelir grubunun ev sahibi olmasına zemin hazırlarız” diye konuştu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise böylesi bir hacmin daha önce sadece 2017'de yaşandığını aktardı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan da kamu bankaları öncülüğünde başlatılan konut kredi kampanyasının tarihi bir hareketliliği beraberinde getirdiğini aktararak, “Son günlerde sıkça yaşadığımız deprem gerçeği göz ardı edilmemeli ve acilen düşük oranlı konut güçlendirme kredisi çıkarılmalı. Bu konuda da bir kampanya başlatılmalı” dedi.

93 BİN 704 İŞLEM 27 GÜNDE YAPILDI

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün rakamlarına göre, 1-27 Haziran’da ülke genelinde 93 bin 704 kredili satış işlemi gerçekleştiğini bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde 6 bin 658 adet kredili konut satışı gerçekleştirildiğini anımsatan Demirbaş, “Söz konusu rakam, 2020’de tam 14 kat artarak 94 bin adede yaklaşmış durumda. Veriler, bize düşük konut kredisinin hem alıcı hem satıcı hem de üretici açısından hayati önem arz ettiğini gösteriyor. Konut satışlarının artması 200’den fazla sektörü olumlu etkiliyor. Yani ekonomiye can suyu oluyor” dedi.