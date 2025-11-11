Orta Koridor'un kuzey kapısı Trabzon Limanı

Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen konferans ve kapanış programında yer alan Nakil Lojistik, Türkiye-Karadeniz hattının kilit lojistik merkezi Trabzon Limanı üzerinden Orta Koridor’un artan stratejik önemini vurguladı. Nakil Lojistik Genel Müdürü Murat Demirağ, "Orta Koridor sadece bir rota değil, Trabzon Limanı ile birlikte yeni bir küresel bağlantı kapısıdır" diyerek şirketin yatırımlarını yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde güçlendirdiğini belirtti.

Yeşil ve dijital dönüşüm ile gelişen hatta vurgu yapan Murat Demirağ, "Orta Koridorun güçlenmesi, yalnızca ulaştırma değil; ekonomik çeşitlenme, enerji güvenliği ve bölgesel iş birliği açısından da stratejik bir fırsat sunmaktadır. Bu dönüşüm, koridoru geleneksel taşımacılıktan çıkararak ‘akıllı lojistik ağı’ hâline getirmektedir" açıklamasında bulundu. Albayrak Grubu’nun işlettiği Trabzon Limanı; 10 milyon ton/yıl yük, 350 bin TEU konteyner kapasitesi ile Orta Koridor’un Karadeniz üzerindeki doğal geçiş kapısı konumunda. Modern ekipmanlar, Ro-Ro altyapısı, düşük bekleme süreleri ve serbest bölge avantajlarıyla bölgesel tedarik zincirlerinin verimli çalışmasına katkı sağlıyor. Grubun liman deneyimiyle güçlenen Nakil Lojistik markası ise entegre lojistik çözümleri sunuyor. Uluslararası hatlarda Ro-Ro entegrasyonu, proje ve ağır yük lojistiği, tarım lojistiği ve silobas/gıda tankeri operasyonlarıyla müşterilerine kesintisiz hizmet veriyor.