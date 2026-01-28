Türkiye’de yatırım yapmaya elverişli bir ortam olduğunu söyleyen Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, “Ortam var ki yatırım yapıyoruz. Ortam olmazsa bu kadar yatırımı yapamazdık. Türkiye her zaman uluslararası yatırım için bir cazibe merkezidir. Bunu dünyayı dolaşan ve şartları gören biri olarak bütün samimiyetimle söylüyorum. 86 milyon nüfusu olan bir pazar, muazzam bir coğrafyadayız. Dünyanın birçok bölgesinde durum bizden daha iyi değil. Yatırım için verilen teşvikler, enerjide ‘Süper izin’ uygulaması iyi. Yatırım mevzuatını basitleştirmek için çok çaba var ama bu konuda daha da çalışmalıyız. Bürokrasi ile uğraşan herkes şikâyet eder.

Biz çekinmeden yatırım yapıyoruz” dedi.

İKİNCİ YÜZYILDA 3 FORMÜLLE BÜYEYECEK

İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Zaimler; Almanya’da ve ABD’de güneş enerjisi yatırımı yapmanın çok daha zor olduğuna dikkat çekti. Zaimler, yatırım ortamına ilişkin soruya cevabı verirken, Sabancı Holding’in 2021-2025 yılları arasında yaptığı yatırımların olduğu tabloyu barkovizyon ekranına getirerek rakamları gösterdi. Zaimlerin detaylarını anlattığı tabloya göre 2021 yılında 600 milyon dolar yatırım yapan Sabancı Holding, 2022’de 1 milyar dolar, 2023’de 1,2 milyar dolar yatırımı hayata geçirdi. 2024’te yatırım rakamını 1,8 milyar dolara çıkaran Sabancı, 2025’in ilk 9 ayında 1,3 milyar dolarlık yatırımla tamamladı. Zaimler, gelecek vizyonları ve 2029 yol haritası kapsamında ikinci yüzyılda “Üçlü formül”ü temsil eden “Sürdürüle-bilirlik”, “Dijital” ve “Ölçeklenebilir büyüme” ile büyüyeceklerini kaydetti.

SABANCI’DA DEĞER TOPLANMAZ ÇARPILIR

100’üncü yılını geride bırakan Sabancı Grubu’nun ikinci yüz yılına girdiğini ifade eden Zaimler; itibarın ve gücün verdiği güvenle uzun vadede değer yaratma yaklaşımı geliştirdiklerini söyledi. 64 bin kişinin çalıştığı Sabancı Grubu’nda değerin toplanma değil çarpan etkisi yaptığını belirten Zaimler, şöyle devam etti: “Dileğimiz; Türkiye daha hızlı büyüsün. Biz de daha fazla büyüyelim. Uzun vadede büyüme potansiyeli olan iş alanlarına odaklanacağız. Enerji, malzeme teknolojileri, dijital teknolojiler ve finans hizmetleri bu alanların başında olacak. Daha yüksek getirisi olan ve daha büyük çarpan etkisi olan işlerde olacağız.”

AKTİF DEĞERDE HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Gelirlerinin yüzde 80’ininin yurt içi, yüzde 20’sinin ise yurt dışındaki işlerden geldiğine işaret eden Zaimler, her yıl yüzde 15-20 arasında yatırım harcaması yapmayı planladıklarını belirtti. Zaimler, şu anda 9,5 milyar dolar olan net aktif değerlerini 2029’da 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sabancı'nın dünyanın 18 farklı ülkesinde ayak izi bulunduğunu ve her geçen yıl bu pazarlardaki etkinliğini artırdığını belirten Zaimler, şöyle devam etti: “Son 5 yılda hayata geçirdiğimiz 5,9 milyar dolarlık yatırımın neredeyse 5,1 milyar dolar kısmını Türkiye'de yaptık. Diğer bir ifadeyle yatırımlarımızın yüzde 87'sini Türkiye için seferber ettik. Bu, bizim Türkiye'ye verdiğimiz önemin, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenin en güçlü göstergesi.”





AYAĞINI BURKTU OTURARAK SUNUM YAPTI

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısına sol ayak bileğindeki burkulma nedeniyle koltuk değnekleriyle geldi ve sunumunu oturarak yaptı. Davos izlenimlerini anlatan Zaimler, şu 5 çıkarımla bu yılki zirveyi özetledi: “Dayanıklılığı artırma çabası. Sermayeyi artırmak için güven vermek lazım. Enerjide dönüşümü hızlandıran teknolojilere yoğunlaşma var. Yapay zekâ. Masada yoksan menüde olursun.” Küresel büyümede Türkiye gibi orta büyüklükteki ülkelerin sürükleyici olacağını anlatan Zaimler, “Davos’tan ilk kez ülkem adına bu kadar olumlu döndüğümü söyleyebilirim” diye konuştu.



