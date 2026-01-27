Anadolu'ya sanayi göçü: Türkiye'ye nefes aldıracak plan için harekete geçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Marmara bölgesindeki aşırı yoğunlaşmanın azaltılması, muhtemel bir depreme karşı tedbir alınması ve ülke genelinde dengeli bir sanayi dağılımı sağlamak maksadıyla İç Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere farklı sanayi havzaları oluşturulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milletvekillerinin bu konudaki sorularını cevaplarken, 64 ilde yürütülen 166 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesi ile sanayinin Marmara dışında dengeli olarak yayılması, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi ve yerel istihdamın artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bakanlığın hazırladığı, ‘Ulusal Sanayi Alanları Master Planı’ ile de metropollerde ve afet riski yüksek bölgelerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya dengeli şekilde yayılması amaçlanıyor.

RİSK ANALİZLERİ YAPILIYOR

Ayrıca, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan 77 OSB’nin yanı sıra büyük sanayi tesisleri, ulaşım ve enerji altyapısı açısından kritik görülen altyapıların, depremlere karşı risk durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. Ortaya çıkacak veriler ışığında, sanayi bölgeleri planlamasında yer seçimi açısından dikkate alınması gereken hususları içeren bir rehber hazırlanacak. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanemi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen bir başka çalışma ile Kayseri, Sivas ve Yozgat gibi illerin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor, Aynı proje ile sanayi yapısının güçlendirilmesi ve bölgenin ulusal lojistik ağlara entegre edilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirildi.

45 İL FAY HATTINDA