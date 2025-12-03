Otomotivde rekorlar yılı

2025’te her ay görülen artışla yeni bir rekora imza atan ve aylık ortalama 100 bin adet satıştan aşağı düşmeyen Türk otomotiv pazarı rekorunu tazelemeye hazırlanıyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) Kasım 2025 verilerine göre geçtiğimiz ay 132 bin 984 aracın satılmasıyla ilk 11 ayda yüzde 11 artışla 1 milyon 176 bin satışa ulaşıldı.

938 BİN OTOMOBİL 238 BİN TİCARİ SATILDI

ODMD verilerine göre ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,96 artarak 938 bin 177, hafif ticari araç satışları da yüzde 7,13 yükselerek 238 bin 603 adet olarak gerçekleşti. Satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı aynı dönemde yüzde 10,16 artarak 1 milyon 176 bin 780 oldu. Kasımda ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9,82 artarak 132 bin 984, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 10,78 artarak 104 bin 795 adet oldu. Hafif ticari araç satışları yüzde 6,38 yükselerek 28 bin 189 olarak kayıtlara geçti.

RENAULT LİDER FİAT İKİNCİ OLDU

11 aylık sonuçlara göre Türk otomotiv pazarının lideri Renault oldu. Toplamda 120 bin 313 adetlik satışa imza atan markayı, 102 bin 681 adetlik satışla Fiat, 95 bin 647 adetlik satışla Volkswagen, 91 bin 59 adetlik satışla Ford ve 80 bin 477 adetlik satışla Toyota izledi. Yine aynı döneminde 42 bin 565 adet satışla Renault’nun Clio modeli liderliğe otururken, markanın Megane modeli ise 41 bin 979 adetlik satışla ikinci sırayı aldı.







