Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Faizin sebep, enflasyonun netice olduğunu belirten Gündoğan, "Bu gayet basit bir çıkarımdır. Parayı hareket ettiren üç faktör vardır enflasyon, kur ve faiz. Şimdi bir yatay zaman çizgisi düşünün. X eksenini düşünün bu zaman. Sıfır noktası şu andaki zaman olsun. Şimdi faiz bu zaman ekseninde gelecektedir. Şimdiki zamanla ilgili olan kısım dövizdir. Sıcak satıştır. Enflasyon da geçmiş zamanla ilgilidir. Şimdi bana söyler misiniz hangisi sebep olur? En önde gideni faiz her zaman sebep olur." dedi.

"DAHA SONRA ENFLASYONA BAKIYORSUNUZ"

"Sonra anlık kur değişimini yapıyorsun. Daha sonra bunun fiyata etkisine, geçmişe yani enflasyona bakıyorsunuz." ifadesini kullanan Gündoğan, "Mevcut sistem içinde faizi bastırdığınız zaman şimdi bu üç parametreden diğer ikisi fırlar. Üçünü de aynı anda kontrol etme şansınız yok." açıklamasında bulundu.

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DEMİRTAŞ'IN TEZİ ÇÜRÜTÜLDÜ: AHMAKÇA BİR YORUM

Bu konu hakkında Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın "Siz şemsiyeyi yanınıza yağmur yağacağı için alırsınız. Siz şemsiye aldınız diye yağmur yağmaz" şeklindeki tezini değerlendiren Gündoğdu şunları söyledi:

"Bu benim dediğimi destekliyor. Yağmur yağma olayı gelecek zamanla ilgilidir. Demek ki yağmurun yağacak olması faizdir. Şemsiye nedir? Şu anda aldığınız şey. Yani döviz kurudur. Yani siz yağmur yağacak diye şemsiye alırsınız. Dolayısıyla bu benim dediğimi destekliyor. Bunu örnek olarak gösterip de enflasyon sebep faiz neticedir demek çok yanlış bir çıkarım olur. Kimseye hakaret etmek istemiyorum ama çok ahmakça bir yorum olur. 'Yağmur yağacak' gelecek zamanla ilgilidir. Sonraki sonuçtur. Dolayısıyla yağmurun yağması faizse şemsiyeyi almak enflasyondur."

OYNAT 02:07 Özgür Demirtaş'ın yağmur-şemsiye doktrinini ​Prof. Dr. Mete Gündoğan çürüttü: Bu çok ahmakça bir yorum Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNET canlı yayınında, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın 'Enflasyon sebep-faiz sonuçtur' şeklindeki tezini ve konuyla ilgili verdiği yağmur-şemsiye doktrinini değerlendirdi. Demirtaş'ın tezini yaptığı açıklama ile çürüten Gündoğan, 'Bunu örnek olarak gösterip de 'Enflasyon sebep faiz neticedir' demek çok yanlış bir çıkarım olur. Kimseye hakaret etmek istemiyorum ama çok ahmakça bir yorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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