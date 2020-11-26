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Petrol fiyatları yükselişte: Brent petrol 49 doları gördü

Petrol fiyatlarında 9 ayın en yüksek seviyesi

Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan koronavirüse karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberler petrol fiyatlarını yükselişe geçirdi. Brent petrol, ABD ham petrol stoklarının da düştüğüne ilişkin verilerle, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin desteğinde yükselen Brent petrol, ABD hampetrol stoklarının da düştüğüne ilişkin verilerle, pandeminin ortaya çıktığı Mart ayından bu yana ilk kez 49 doları gördü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 20 Kasım'da biten haftada 800,000 varil düşüşle 488.7 milyon varile geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yönetici Direktörü Fatih Birol, küresel petrol talebinde, Covid-19 pandemisi kaynaklı yapısal bir düşüş beklemediklerini söyledi.

PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNECEK

Birol, Çarşamba günü düzenlenen temiz enerji konulu bir webinar'da yaptığı konuşmada, hükümetler harekete geçmedikçe dünyanın pandemi öncesi petrol talebi düzeylerine döneceğinin altını çizdi.

Pandemiye karşın Çin'in 2020 yılı petrol talebinin, 2019 yılındaki talebinden daha yüksel omlacağını vurgulayan Birol, herşeye karşın petrol talebi büyüme oranlarının önceki dönemlere göre daha ılımlı düzeylerde olduğuna dikkat çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel hampetrol talebinin pandemi öncesi düzeylerine kademeli olarak döndüğünü vurguladı.

ENERJİ PİYASALARINI PARLAK BİR GELECEK BEKLİYOR

OPEC'in video konferans yoluyla düzenlenen toplantısında konuşan Barkindo, enerji piyasalarını Covid-19 pandemisi sonrası parlak bir gelecek beklediğine dikkat çekti ve ekledi:

"Covid-19 pandemisi öncesi petrol talebine doğru kademeli bir dönüş gözlemliyoruz; bu dönüşün ardından, 2020'li yılların ortasından itibaren yavaş yavaş inişe geçmeden önce, güçlü bir talep büyümesi bekliyoruz."
OPEC'in üretim kısıntılarının büyük ölçüde piyasadaki dengeleme çabalarına bağlı olarak sürdürüldüğüne işaret eden Barkindo, bu çabaların aynı zamanda Covid-19 kaynaklı kriz sücinde piyasanın istikrarını da kuramayı amaçladığını vurguladı.

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