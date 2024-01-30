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Ekonomi

Petrol fiyatlarını etkileyecek hamle: Bir milyon varil azaltması yönünde talimat verildi

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunan Suudi Arabistan'dan petrol fiyatlarını etkileyecek yeni hamle yolda. Saudi Aramco'ya günlük üretimi 1 milyon varil azaltması yönünde talimat verildi.

11:33 - 30/01/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Suudi Arabistan, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.


Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığından talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.




#Saudi Aramco
#Suudi Arabistan
#Petrol
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