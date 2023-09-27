Petrolde sürpriz adım: Birleşik Krallık'tan Rosebank için izin çıktı

Ülkenin enerji düzenleme kurumu Kuzey Denizi Dönüşüm Otoritesinin (NSTA) açıklamasına göre, Rosebank petrol sahasının geliştirilmesi ve sahada petrol üretimi için Equinor ve Ithaca Energy şirketlerine onay verildi.

Equinor'dan yapılan açıklamaya göre de şirket Ithaca Energy ile Rosebank petrol sahası geliştirme projesinin ilk fazı için nihai yatırım kararı aldı ve bu kapsamda 3,8 milyar dolar yatırım yapılacak.