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Ekonomi

Petrolde sürpriz adım: Birleşik Krallık'tan Rosebank için izin çıktı

Birleşik Krallık'ın kullanılmamış en büyük petrol sahası olarak bilinen Rosebank petrol sahasının geliştirilmesi ve sahada petrol üretimi için izin verildiği bildirildi.

14:20 . 27/09/2023 الأربعاء
AA
Rosebank

Rosebank

Ülkenin enerji düzenleme kurumu Kuzey Denizi Dönüşüm Otoritesinin (NSTA) açıklamasına göre, Rosebank petrol sahasının geliştirilmesi ve sahada petrol üretimi için Equinor ve Ithaca Energy şirketlerine onay verildi.


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NSTA sözcüsü, Rosebank Sahası Geliştirme Planı'na verilen onay sonrası şirketlerin projelerini ilerletebileceğini belirterek, proje kapsamında yaşam döngüsü boyunca sıfır emisyon hedeflerinin dikkate alınacağını ifade etti.

Equinor'dan yapılan açıklamaya göre de şirket Ithaca Energy ile Rosebank petrol sahası geliştirme projesinin ilk fazı için nihai yatırım kararı aldı ve bu kapsamda 3,8 milyar dolar yatırım yapılacak.


Rosebank petrol sahası, ülkenin en büyük kullanılmamış petrol sahası olarak biliniyor. Projenin ilk fazı kapsamında toplam 245 milyon varil petrol üretilmesi bekleniyor.

Başbakan Rishi Sunak, Kuzey Denizi'nde 100'ün üzerinde petrol lisansı verileceğini açıklamıştı.




#İngiltere
#petrol sahası
#Rosebank
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