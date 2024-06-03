Petrolün yeni başkenti Gabar

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; petrol ve doğal gaz aramaları başta olmak üzere enerji ve madende son gelişmeler hakkında AK Parti kampındaa sunum yaptı. Bayraktar, Türkiye’de petrolün yeni başkentinin Gabar olduğunu bildirdi. Mayıs 2021 tarihinde keşif edilen kara alanındaki Gabar petrol sahasında 40 kuyudan günlük 43 bin 380 varil petrol çıkarılırken bu yılsonunda hedeflerinin günlük 100 bin varil olduğunu söyledi. Ayrıca Karadeniz’de Türkiye’nin günlük gaz üretiminin 5,1 milyon metreküp olduğu bildirildi. Sunumda önceliklerin enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliği ve 2053 sıfır emisyon hedefi olduğu ifade edildi. Bu anlamda yerli ve yenilenebilir enerjinin çok önemli olduğu, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji payının 2035 e kadar yüzde 65 e çıkarılacağı vurgulandı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa’da ilk 5’te dünyada ise ilk 11’e girdiği belirtildi. Enerji ve madencilik yatırımlarında uzun izin süreçlerini kısaltacak bir yasal düzenlemenin yakın zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor.