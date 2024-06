Petrolün yeni başkenti Gabar

Ocak ayından bu yana artan et fiyatları düşmeye başladı. Et ve Süt Kurumu’nun et ithalatı ile ette yüzde 10 indirim yapıldı. Kilogramı 650 lira olan kuşbaşı et 580 liraya, 600 liraya satılan kıyma ise 550 liraya düştü. Kurbanlık hayvanlar da İstanbul’a giriş yapmaya başladı. Kurbanlık yüklü TIR ve kamyonlar, tek tek kontrol edildi.