Ekonomi Pistten çıkan yolcu uçağını restoran yapmak istiyor
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Trabzon'da pistten çıkan yolcu uçağına Manisalı iş insanı talip oldu

Pistten çıkan yolcu uçağını restoran yapmak istiyor

Trabzon'da, 2 yıl önce havalimanına inişi sırasında pistten çıkan ve denize 25 metre kala toprağa saplanmasının ardından kullanılmaz hale gelen ve Yomra Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmek için alınan ancak maliyeti yüksek bulununca atıl durumda kalan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağına Manisalı iş insanı Celal Darcan talip oldu. Darcan, uçağı Kosova'ya götürüp, restorana çevirmeyi planladıklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Manisalı iş insanı Celal Darcan.
Manisalı iş insanı Celal Darcan.

Ankara- Trabzon seferini yapan bir havayolları şirketine ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken, kontrolden çıkıp, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi.

İniş takımları, balçığa dönüşen toprağa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ile 6 mürettebatı hiçbir sorun yaşanmadan tahliye etti.

  • Trabzon Havalimanı, hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

Yaşanan olayın ardından 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçağın yapılan incelemesinde, aldığı hasar nedeniyle bir daha uçamayacak durumda olduğuna karar verildi.

Trabzon'da pistten çıkarak uçamayacak duruma gelen uçak.

Kullanım dışı kalan uçak, 15 ay önce Trabzon'un Yomra ilçesine getirildi. Yoma Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi'ne dönüştürülmek istenen uçağın, 1,5 milyon lira maliyet gerektirdiğinin belirlenmesi üzerine projeden vazgeçildi. Uçak, kaderine terkedildi.

'KENDİLERİNDEN HABER BEKLİYORUZ'

Ancak uçağa sürpriz bir talip çıktı. Manisalı besici, iş insanı Celal Darcan, restorana dönüştürmek üzere uçağa talip oldu. Darcan, uçağı Yomra'nın başına dert olmaktan kurtaracağını belirterek, "Bu konuda girişimde bulunup, Yomra Belediye Başkanı ile görüştük. Kendilerinin gazetelere vermiş olduğu 'Uçak ilçemizin başına dert oldu' beyanatlarını hatırlatıp, uçağı oradan kaldırıp, restoran haline getirebileceğimizi söyledik. Kendileri de olumlu baktılar ancak tabii ki tek başlarına karar veremedikleri için hiyerarşik yapıya uygun şekilde bizim onlardan haber beklememizi rica ettiler. Biz de an itibari ile verilecek kararı bekliyoruz" dedi.

'MALİYETİ 250 BİN DOLAR'

Projenin maliyetinin toplamda 250 bin dolar olduğunu belirten Darcan, "Biz bu uçağı alırsak Kosova'ya götüreceğiz. Balkanlar da henüz uçak restoran yok. Biz Türkler olarak bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Uçağı yaklaşık 2 bin kilometre yolculuk yaptırıp, Kosova'ya götüreceğiz. 8-9 ay gibi bir çalışma sonrasında uçağı hayata döndüreceğiz. Götürdüğümüzde ilk işimiz uçağın en tepesine Türk bayrağını dikip, dalgalandırmak olacaktır. Uçak içerisinde yapacak olduğumuz restoran da tamamen Türk vatandaşlarımızı istihdam edeceğiz. Yaklaşık 15 kişiyi çalıştırmayı planlıyoruz. Bu uçağın sadece oradan kaldırılıp karayoluyla götürülmesi 100 bin dolar, uçağın restorana dönüşmesinde ise 150 bin dolar. Özetle, toplam da 250 bin dolar gibi bir para harcamayı planlıyoruz. Umuyoruz ki bize olumlu bir dönüş olur. Umuyoruz ki şu an ilçenin başına dert olan uçak Kosova'da bizim için bir ekmek kapısı olur" dedi.

Trabzon'da pistten çıkarak uçamayacak duruma gelen uçak.

Darcan, eğer uçağı Kosova'ya götürüp, restorana dönüştürebilirlerse, oraya gelen Türk milleti adına canını seve seve veren şehitlerin yakınları ve gazilere hizmeti ise kesinlikle ücretsiz vereceklerini kaydetti.

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