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Ekonomi

Piyasa gözetim ve denetim kurulu Bakan Bolat'ın ev sahipliğinde toplanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ev sahipliğindeki toplantıda, piyasa gözetim ve denetim eylem planı ele alınacak. Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu yarın toplanacak.

17:33 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 17:40 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ömer Bolat'ın ev sahipliğinde, ilgili bakanlar, bakan yardımcıları ve kurum başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirilecek.


Toplantıda, 2024-2025 yıllarını kapsayacak Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı ele alınacak.


Piyasaya güvenli ürün sunulması, ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine göre üretilmesi ve buna göre üretildiğinin test edilmesi ve belgelendirilmesi, piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) tabi tutulmasıyla sağlanıyor.



Ürün güvenliğiyle, güvensiz ürünlerin Türkiye'ye girişi engellenerek, firmaların haksız rekabetle karşılaşması önleniyor, vatandaşların can ve mal güvenliği korunuyor. İhraç ürünlerin ise yurt dışındaki imajı güçlendiriliyor ve ihracatın sürdürülebilirliği sağlanıyor.

Bu anlamda PGD faaliyetleri, iktisadi işletmelerin, mevzuata uygun ve güvenli ürünleri piyasaya arz etmesiyle ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan tanıyor. Piyasa gözetim faaliyetleri sürdüren 9 kamu kuruluşu tarafından yürütülen çalışmaların ulusal düzeyde koordinasyonu da Ticaret Bakanlığınca gerçekleştiriliyor.


Bugüne kadar da ilgili kuruluşların işbirliğiyle PGD sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, insan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlerin vatandaşa zarar vermesini önlemek için adımlar atıldı.




#Ömer Bolat
#ekonomi
#Ticaret Bakanlığı
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