Piyasaların güven unsuru: Merkezi Karşı Taraf

“Karşı taraf riskinin merkezi olarak yönetilmesi ve azaltılması, MKT Kuruluşunun Üyelere karşı ilgili işlemlerin hukuki muhatabı olması, likidite riskinin ile operasyonel riskin azaltılması, bilgi asimetrisinin yönetilmesi, finansal güvenilirliğin ve verimliliğin arttırılması, gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, aracılık ve işlem maliyetlerinin azaltılması, sistemik riskin azaltılması gibi birçok avantaj Ülkemizin ilk ve tek merkezi karşı taraf kuruluşu olan Takasbank tarafından piyasalara ve yatırımcılara sunulmaktadır.”