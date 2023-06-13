Piyasaların güven unsuru: Merkezi Karşı Taraf

Takas İstanbul
Merkezi Karşı Taraf Hizmeti kısa adıyla MKT Takasbank’ın, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, hizmet verdiği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt ettiği hizmettir.
Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’nin, hukuki ve finansal sonuçları itibarıyla hem piyasa katılımcıları tarafından tercih edilen hem de denetim otoriteleri tarafından zorunlu olarak tatbik edilmesi talep edilebilen bir finansal piyasa altyapı hizmeti olduğunu belirtti.
Sungurlu, Dünyada organize piyasalardaki tarihi yüz yıldan fazla olan bu hizmetin, küresel çapta yaşanan krizde merkezi karşı taraf/merkezi takas kuruluşlarının gösterdikleri başarının ardından, tezgah-üstü (OTC) türev piyasalarından kaynaklanabilecek riskleri yönetmek için de çözüm olarak görüldüğünü sözlerine ekleyerek, Merkezi Karşı Taraf Hizmeti’nin önemine dikkat çekti.
Nitelikli MKT Takasbank
2012 yılında yürürlüğe giren 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile sağlanan hukuki zemin kullanılarak 2013 yılından itibaren ilk olarak Takasbank’ın işlettiği Ödünç Pay Piyasası’nda MKT hizmeti verildiğini belirten Sungurlu, Takasbank’ın Ödünç Pay Piyasası’ndan başlayarak, BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BİAŞ Para Piyasası’nda, BİAŞ Pay Piyasası’nda, BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası’nda, SWAP Piyasası’nda ve son olarak ise, Tezgah Üstü Türev Araçlar Piyasası olmak üzere toplam 7 piyasada MKT hizmeti sunduğunu sözlerine ekledi.