Putin, Erdoğan'a ısmarlamıştı: Dünyaya yayılacak

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Vali Yardımcısı Andrey Korobka, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ülkenin en iyi dondurmasını yapıyor" dediği Korenovskiy Süt Fabrikası’nın ürünlerini yurtdışına ihraç edeceğini bildirdi.

Rus medyasına konuşan Korobka, "Korenovskiy Süt Fabrikası, ihracata yönelik üretim yapacak bir bölüm açacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e " Benim paramı da veriyorsun değil mi?'' diyerek espri yapmıştı.

Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bölgenin ihracatını 2024 yılına kadar 3.8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.

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