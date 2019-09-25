Ekonomi Putin, Erdoğana ısmarlamıştı Dünyaya yayılacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Putin, Erdoğan'a ısmarlamıştı: Dünyaya yayılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ısmarladığı dondurma için üretici firma harekete geçti. Fabrika bünyesinde açılacak yeni bölüm üzerinden çok sayıda ülkeye ihraç başlayacak. Putin, söz konusu dondurmayı Rusya'nın en iyisi olarak ifade etmişti.

Haber Merkezi Diğer
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı.
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Vali Yardımcısı Andrey Korobka, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ülkenin en iyi dondurmasını yapıyor" dediği Korenovskiy Süt Fabrikası’nın ürünlerini yurtdışına ihraç edeceğini bildirdi.

Rus medyasına konuşan Korobka, "Korenovskiy Süt Fabrikası, ihracata yönelik üretim yapacak bir bölüm açacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e " Benim paramı da veriyorsun değil mi?'' diyerek espri yapmıştı.

Detay vermeyen Vali Yardımcısı, küresel pazarlara odaklanan işletmelerin yüksek sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Bölgenin ihracatını 2024 yılına kadar 3.8 milyar dolara ulaştırmayı planladıklarını söyleyen Korobka, bu rakamların, 'Uluslararası Kooperasyon ve İhracat' başlıklı ulusal projede belirtildiğini de sözlerine ekledi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, MAKS-2019 Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Korovka iz Korenovki' marka dondurma ısmarlamıştı. Putin, daha önce bu markanın 'en lezzetli' dondurma olduğunu söylemişti.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için geldiği Moskova'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dondurma ikram etti.

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