Ekonomi Ramazan bayramı tatili belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 Ramazan bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan bayramı tatili belli oldu

Yeni yılla birlikte resmi gün ve tatillerde belli oldu. Vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili plan yapmaya başladı. 2019 yılı resmi tatil günlerinin açıklanmasının ardından bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor.

Yeni Şafak
2019 yılı Ramazan bayramı tatili belli oldu.
2019 yılı Ramazan bayramı tatili belli oldu.

2019 yılı Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olacağı merak edilirken, vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili ile ilgili plan yapmaya başladı.

Ramazan Bayramı 2019 yılında 3 Haziran Arefe günü başlayıp, 4-5-6 Haziran günleri boyunca sürecek.

2019 yılı resmi tatil günleri

2019'de hafta sonu tatili 104 gün olacak. Hafta sonuna denk gelmeyen bayram günleri de eklendiğinde 2019'da tatil yapılacak gün sayısı 121.

Yeni yıl tatili

1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili Salı gününe denk geliyor. Bu resmi tatili Pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

1 Mayıs emek ve dayanışma günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba günü kutlanacak. Çalışanlar ve öğrenciler için bir günlük resmi tatil uygulanacak.

19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Pazar gününe denk gelecek bu sebeple ekstra tatil olmayacak.

Ramazan Bayramı tatili

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Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran Pazartesi Arefe günü yarım gün. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 5,5 gün tatil yapacak. Ancak geçen yıllara bakıldığında arife günü ile birlikte haftanın 4 iş gününün bayrama denk geliyor olması 9 günlük bayram tatili ihtimalini kuvvetlendiriyor. Aksi bir durum olmadığı takdirde Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması bekleniyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü tatili

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi gününe denk gelecek hafta sonu ile birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve çalışanlar hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle 3 gün tatil yapabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı tatili

Cuma günü kutlanacak. Hafta sonuyla birleştirenler toplamda 3 gün tatil yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bayram Salı günü kutlanacak tatilini Pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

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