Riva’da yola devam kararı aldı

Galatasaray Kulübü’ne ait Riva’daki arazide inşa edilen Düşler Vadisi projesinden ev alanlara Emlak Konut GYO’dan müjdeli haber geldi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Galatasaray ile Riva ve Florya arazilerinde anlaştıklarını söyledi. Hatırlanacağı üzere Emlak Konut ve Galatasaray Spor Kulübü arasında 2016 yılında yapılan protokol ile Emlak Konut iki araziyi almıştı.

Riva'daki alanda Yılmaz İnşaat Düşler Vadisi adlı 1400 konutluk projenin yapımına başlayıp satışa sunarken, Florya'da ise arazinin boşaltılıp Emlak Konut'a teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak Florya arazisi bir türlü Emlak Konut’a teslim edilemedi. Bu nedenle yapılan protokol 27 Eylül 2019’da iptal edildi. İşte bu süreçte tüm dikkatler inşaatı başlayan ve belli bir kısmı satılan Riva’daki Düşler Vadisi projesine çevrildi. Dün yapılan basın toplantısında Hakan Gedikli Riva’da projenin devam edeceğini ve Emlak Konut güvencesiyle inşaatların hızla yapılacağını duyurdu.

KAZANAN VATANDAŞ OLDU

Galatasaray, Emlak Konut ve Yılmaz İnşaat arasında yaşanan 2 aylık yoğun trafiğin kazananı Düşler Vadisi’nden ev alan vatandaş oldu. Yeni anlaşma kapsamında Düşler Vadisi Riva Projesi’nde düzenlenen basın toplantısına, Hakan Gedikli’nin yanı sıra Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

Attıkları her adımda, aldıkları her kararda ülkeye ve paydaşlara değer katmayı amaçladıklarını belirten Hakan Gedikli, “Bu nedenle süreçler bazen uzun ve zorlu olsa da sonucunda elde ettiğimiz kazanımlar bizler için çok daha önemli ve değerlidir. Gelinen durum itibariyle, sorunun çözümüne yönelik yapılan yoğun görüşmeler neticesinde Şirketimiz ve GS Spor Kulübü ortak menfaatleri doğrultusunda yeni bir protokol imzalanmıştır” dedi.

120 MİLYON BANKALARA 37 MİLYON EMLAK KONUT’A

Yeni protokolle Florya arazisi GS Spor Kulübüne iade edilecek. Buna karşılık Florya arazisi için GS Spor Kulübü, 120 milyon TL tutarındaki temlik ödemesini yeniden yapılandırma kapsamında bankalara ödeyecek. Kulüp ayrıca Emlak Konut GYO’ya bugüne kadar Florya projesi kapsamında yapılan masraflar için de 37 milyon lira ödeyecek. Hakan Gedikli yeni protokol sonrasında Düşler Vadisi projesinin hızla tamamlanacağını söyledi. Gedikli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Düşler Vadisi projemizden bağımsız bölüm satın alan ve almayı düşünen vatandaşlarımızın yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz.”

CENGİZ: EV ALIN DEDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yeni protokolle aldıkları parayı iade edeceklerini belirterek, “Florya’da evimize geri dönüyoruz” dedi. Alınan karardan dolayı sarı-kırmızılı futbol takımının çok mutlu olduğunu kaydeden Cengiz, "Florya eski durumuna gelecek. Orada kapalı bir spor salonumuz var, onu daha iyi hale getireceğiz. Futbol takımı ve teknik heyet çok sevindi. Yatırım yapamıyorduk, bazı sahaları düzenleyemiyorduk. Her an çıkma havasındaydık. Şimdi tekrar sahip olma duygusuyla en mümtaz hale getirmeye çalışacağız. Riva’da alınacak her konut Galatasaray'a artı olarak gidecek. Burada konut sahibi olmak hem çocuklarımızın geleceği hem de bir spor camiasının geleceği için çok önemli. Herkes buradan ev alsın” çağrısında bulundu.

TESLİMLER 2020’DE

Riva

Proje Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hakim, içinde 207 dönüm özel orman alanı da olan bir noktada konumlanıyor. Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “1157 dönümlük alan içerisinde geliştirilen projemizde; 70 dönüm park, biyolojik gölet, devlet okulu, özel okul, poliklinik, cami, 207 dönümlük orman arazisi, macera parkı, binicilik kulübü, market, ticari üniteler, restoranlar, kafeler, iyi tarım uygulama alanları, gastronomi merkezi ve tohum atölyesi yer alacak. Yapıp Devletimize teslim edeceğimiz 32 derslik devlet okulu var. Riva 365 gün yaşanabilecek bir alan. Zemin yapısı açısından dayanıklı olan arazide yapılan projede 1400 villa olacak. 500 konutun olduğu ilk etabın kaba inşaatı devam ediyor. 2020 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. İlk etabın satışlarında da önemli bir noktaya geldik" diye konuştu.