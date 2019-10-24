RTÜK Başkanı Şahin'den '60 bin lira maaş aldığı' iddiasına yanıt: Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez

Sağlık sorunları olan bir pilot işsiz kalır. Buna ek olarak pilotlar düzenli alkol ve uyuşturucu testlerine tabi tutulurlar. Alkol veya uyuşturucu ile ilgili daha önceden problem yaşadıysanız farklı bir meslek seçmeniz gerekecektir. Dahası sürüş kayıtlarınız dikkatle incelenir ve herhangi bir ağır suçla ilgili sabıkanız varsa diskalifiye olursunuz. Fiziksel zorunlulukların yanı sıra pilotların zihinsel olarak da bu iş için uygun olmaları gerekir. Diğer mesleklerin aksine birçok insanın hayatı pilotların problemleri çözerken ki sakinliklerine ve kendilerine hakim olma kabiliyetlerine bağlıdır.