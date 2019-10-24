Ekonomi RTÜK Başkanı Şahinden 60 bin lira maaş aldığı iddiasına yanıt Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez
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RTÜK Başkanı Şahin'den '60 bin lira maaş aldığı' iddiasına yanıt: Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez

RTÜK Başkanı Şahin'den '60 bin lira maaş aldığı' iddiasına yanıt: Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, üç farklı kurumdan toplam 60 bin lira maaş aldığı iddiasıyla ilgili konuştu. Şahin, “Maaşım bu yalanın yanından bile geçmez” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda görev alarak ayda yaklaşık 60 bin lira maaş aldığını öne sürdü.

Şahin ise söz konusu iddiaya bugün kişisel Twitter hesabında yanıt verdi.

Son dönemin gözde mesleği: Aylık maaşları 21 bin TL
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İstanbul Havalimanı resmen faaliyete başladı. THY olmak üzere pek çok özel şirket personel alımına başladı. Başta pilot olmak üzere uçuş personeline ilgi artarak devam ediyor.
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Pilotlukta gelecek 20 yılda iş bulmak garanti. Ayrıca maaşlar da oldukça yüksek. Mesleğe yeni başlayan pilot ayda 21 bin lira alırken, zaman içinde deneyim kazanan pilotun maaşı ise 60 bin lirayı buluyor. Bu da eğer özel üniversitede eğitim alınmışsa yıllık 100 bin lirayı aşan masrafın, kısa sürede dönebileceğini gösteriyor.
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Türkiye’de 8 bin 350 pilot görev yapıyor. Bunun 250’si kadın pilot. Her yıl hızla artan pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim veren devlet üniversiteleri Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi.
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Ancak artan pilot ihtiyacı nedeniyle özel üniversiteler de bu dala yöneldi. Bunlar; Özyeğin Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Üniversitesi.
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NASIL PİLOT OLUNUR? Birçok insanın hayali olan pilotluk için askeri okula gidebilir, üniversitelerin pilotaj bölümlerinden mezun olabilir ya da ücretli pilotluk eğitimi alabilir veya herhangi bir 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra, THY’nin Uçuş Akademisi’ne ücretsiz başvurabilirsiniz. Pilot olmak için temel eğitimlerin yanında ileri derecede İngilizce bilme şartı aranıyor.
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ARANAN ÖZELLİKLER: ●T.C. vatandaşı olmak ● En az lisans mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak ● Yabancı dili (İngilizce) üst seviyede olmak. ● Erkek adaylar için boy 165 cm’den (kadında 160 cm) kısa, 195 cm’den uzun olmamak.
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● Askerliği yapmış olmak veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecilli olmak. ● Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği hastanelerden sağlık muayenesini yaptırmak. ● Adli sicil kaydı bulunmamak.
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PİLOT OLMANIN AVANTAJLARI: Bir pilot bir ayda sadece 8 gün çalışabilir. Pilotlar eve iş götürmek zorunda değillerdir ve uçağı havaalanına indirdikleri anda işleri biter. Pilotlar diğer mesleklere göre çok daha iyi kazanırlar ve emeklilik şartları da son derece güzeldir. Ücretsiz veya indirilmiş oranla seyahat ederler. Pilotlar için oteller ve araç kiralama hizmetleri indirimlidir. Pilotlar maaş dışında verilen hakları mesai dışı saatlerde kullanabilirler. Pilotların birçoğu mesleklerini sever ve hatta izinli oldukları günlerde bile eğlence için uçarlar.
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PİLOT OLMANIN DEZAVANTAJLARI: Bir pilotun kaç gün çalışacağı pilotun çalıştığı şirkete ve ne kadar süredir bu şirket için çalıştığına bağlı olarak değişir. Pilotlar bir ayda en az 8 en çok 20 kere uçarlar. Büyük havayolu şirketlerinde çalışan pilotlar bir ayda 14 gün çalışabilirken bu pilotların bu 14 gün boyunca evlerine gitmediklerini aklınızdan çıkarmayın. Yani bir ayın 14 günü evlerinden ve ailelerinden uzak olurlar. Bu ödenmesi ağır bir bedeldir. Daha fazla çalışmaları fiziksel olarak mümkün değildir. Pilotlar hayatlarının yarısını evlerini sırtlarında taşıyarak geçirirler.
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Pilotlar eve iş götürmese bile testler için hazırlıklı olmaları gerekir. Pilotların birçoğu yılda iki kere uçuş testine girerler. Bunun için biraz ev çalışması yapmaları gerekir ve başarısızlık durumunda işsiz kalabilirler. Kaptan pilotların her 6 ayda bir fiziksel sınavdan geçmesi gerekirken diğer ticari pilotların yılda bir kere bu sınavdan geçmesi gerekir.
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Sağlık sorunları olan bir pilot işsiz kalır. Buna ek olarak pilotlar düzenli alkol ve uyuşturucu testlerine tabi tutulurlar. Alkol veya uyuşturucu ile ilgili daha önceden problem yaşadıysanız farklı bir meslek seçmeniz gerekecektir. Dahası sürüş kayıtlarınız dikkatle incelenir ve herhangi bir ağır suçla ilgili sabıkanız varsa diskalifiye olursunuz. Fiziksel zorunlulukların yanı sıra pilotların zihinsel olarak da bu iş için uygun olmaları gerekir. Diğer mesleklerin aksine birçok insanın hayatı pilotların problemleri çözerken ki sakinliklerine ve kendilerine hakim olma kabiliyetlerine bağlıdır.
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Bir diğer dezavantaj da nitelikli bir pilot olmanın maliyetinin yüksek olmasıdır. Pilot olmayı düşünüyorsanız bütün bunları hesaba katmalısınız.
Son dönemin gözde mesleği: Aylık maaşları 21 bin TL
Pilotluk son dönemin gözde mesleği. Bunda aldıkları çok özel eğitim nedeniyle sayılarının az olması ve havacılık sektöründeki hızlı gelişme etkili. Yeni başlayana 21 bin liranın verildiği sektörde, tecrübeli bir pilotun maaşı ise 60 bin lirayı buluyor.

Apple bu sorulara doğru cevap verenleri 15 bin TL maaşla işe alıyor
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ABD’li teknoloji devi Apple Türkiye’nin de aralarında bulunduğu müşterilerinin sorunlarını dinleyip cevaplayacak müşteri çalışma arkadaşları arıyor.
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Bazı günler haricinde evden çalışacak olan bu kişiler, Apple müşterilerinin her türlü soruna çözüm üretecek.
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Apple’ın yayınladığı iş ilanları arasında İstanbul, Ankara ve İzmir bulunuyor.
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Lakin Apple bu pozisyon da çalışmak isteyenlere işe alma sürecinde bir dizi soru soruyor.
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Sorulara doğru cevap verenleri ise 15 bin TL maaşla işe alıyor.
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Yapılacak iş ise evden Apple müşterilerinin sorulanı cevaplamak ve sorunlara çözüm getirmek.
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Peki bu sorular neler?
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Seni buraya ne getirdi?
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8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.
Title
En yakın arkadaşınız kim?
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Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?
Title
İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın!
Title
Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?
Title
100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90'ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?
Title
Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?
Title
Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?
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3 kutu var. 1'inde elma, 1'inde portakal ve 1'inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1'ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?
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Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?
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Bu kalemi, fiyatlandır? Neye göre maliyetini belirlersin?
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Bir kişi bilgisayarı için 'beton gibi' diyor. Ne yaparsın?
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Sen, zeki misin?
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Hataların neler ve bunlardan ne öğrendin?
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Bir yöneticinin kararına katılmadığın oldu mu ve bu olaya nasıl yaklaştın? Bir örnek ver ve tepkilerini açıkla.
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Bir bardağa su doldurdun ve bardağı, pikabın üzerine koydun. Yavaşça hızlanmaya başladı. İlk önce ne olur?
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Hayatında gurur duyarak yaptığın bir şey söyle!
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Seni neden işe alalım?
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Yaratıcı mısın? Yaratıcı bir şey söyle!
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Bir alçak gönüllülük örneği tarif et
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Bir müşterinin problemini çözmekten veya iyi bir deneyim yaşatmaktan daha iyi olan şey nedir?
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Apple, ismini Apple Computers Incorporated'tan Apple Inc.'e neden çevirdi?
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Bana sadece sesinle, bir müşteriye nasıl yardım ettiğini gösterir gibi rol yap!
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Seni her gün buraya getiren şey ne?
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iTunes gibi bir uygulamada resimlerin yüklenmesi baya zaman alıyor. Kullanılmayan resimleri zaman içinde temizlemek için nasıl bir strateji geliştirirsin?
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Size yazı mı tura mı olduğunuzu bilmediğiniz paralar verseler ve her birini 3 defa atmanız gerekse, ve tura, tura, tura, yazı gelse; geri kalan paraların yazı veya tura gelme olasılığı nedir?
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Geçtiğimiz 4 yıl içinde en iyi ve en kötü gününüz hangileriydi?
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Apple Store'a bir müşteri olarak vardığında ilk olarak ne hissettin?
Title
Niçin burada çalışmak istiyorsunuz ve bizim tarafımızdan işe alınırsanız, eski işinizde kaçıracağınız şeyler nedir?
Title
En sevdiğiniz uygulamayı nasıl test edersiniz?
Title
Şu andan itibaren 5 yıl içinde ne yapmak istiyorsun?
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Tost makinesini nasıl test edersin?
Apple bu sorulara doğru cevap verenleri 15 bin TL maaşla işe alıyor
Apple, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çalışma arkadaşları arıyor. Bazı günler haricinde evden çalışacak yeni personellerine ise mülakat sırasında bir dizi ilginç sorular soruyor. Sorulara doğru cevap verenleri ise 15 bin TL maaş ile işe alıyor. Apple'ın 15 bin TL maaş ödediği pozisyonda çalışmak için hangi sorulara doğru cevap vermeniz gerekiyor. İşte o sorular:


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