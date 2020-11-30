Rus ve Ukraynalı turistler kayak turizmi için rotasını Türkiye'ye çevirdi

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında "Güvenli Turizm Sertifikası"nı alan ve tüm sağlık tedbirlerini hayata geçiren tesisler, salgın dönemindeki durgunluğu fırsata çevirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa'da hızla artan vakalarla mücadele için İsviçre, Fransa, Avusturya gibi kayak destinasyonlarında yer alan ülkeler havayolu trafiğini kapatınca, Rusya ve Ukrayna'daki tur operatörleri rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Bu yıl yurt dışına kayağa gidemeyen yerli turistin de Türkiye'deki kayak destinasyonlarını tercih edeceğini belirten sektör temsilcileri, salgının seyrinde turizmi aksatacak bir durum oluşmadığı sürece hareketli bir sezon bekliyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 85

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, bölgenin tarihinin en yüksek yurt dışı ön rezervasyonunu aldığını söyledi.

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Cıngı, Erciyes Kayak Merkezinin son yıllarda yurt dışında tanıtılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini, Türkiye'nin kış turizmi ülkesi de olabildiğini dünyaya göstermek istediklerini bu kapsamda Rusya ve Ukrayna turizm sektöründe bu algıyı oluşturduklarını belirtti.

4 yıldır Erciyes'e charter seferleriyle yabancı turistlerin geldiğini ifade eden Cıngı, "Yoğun çalışmalarımızın neticesini alıyoruz. Yabancı misafirlerimizin, geçen senenin iki katı olacağını hedefliyorduk ama pandemi var maalesef. Buna rağmen pandeminin etkisiyle İsviçre, İtalya sınırlarını kapatarak turist almayınca, turistler rotalarını Erciyes'e çevirdi, pandeminin pozitif etkisini yaşamış olduk." dedi.

"PANDEMİNİN BİZİ NEREYE GÖTÜRECEĞİ BELLİ DEĞİL"

Bu sene yeni operatörlere ev sahipliği yapacaklarını, hatta çok isteyen operatörlere yer kalmadığını kaydeden Cıngı, Kartalkaya, Uludağ, Palandöken'de bu operatörlerin arayışta olduklarını ifade etti.

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Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otellerimizin büyük bir bölümü yüksek doluluk oranına ulaştı bu sene, yabancı tur operatörleri sayesinde. Yüzde 85 gibi bir doluluk oranımız var. Erciyes ile Kayseri şehir merkezi arasında 15 dakikalık bir mesafe var. Otoban kalitesinde yollarla ulaşıyorsunuz. Erciyes'e gelen misafirler, şehir merkezindeki büyük zincir otellerde kalıyorlar ve son derece iyi servis hizmeti alıyorlar. Kayak merkezinde, şehir merkezine servislerimiz var. Şimdi biz kar yağmasını ile otellerimiz açmayı bekliyoruz. Pandeminin bizi nereye götüreceği hala belli değil. Korkuyoruz, koronavirüs vaka sayısında artış hala devam ederse, uçuş limitleri gelebilir, insanlar tedirgin olur, rezervasyonlarını iptal ederler gibi bir korkumuz da var. Ama şu anda iyi bir rezervasyon durumdayız. Otellerimizde yüzde 85 gibi bir doluluk oranımız var. Ukrayna Hava Yolları Odessa, Kiev, Zaporijya'dan Kayseri'ye haftada bir kez olmak üzere tarifeli sefer başlattı. Baltık ülkeleri ve Balkanlardan da küçük turlar halinde kayak severler ilgi gösteriyor."

Kapadokya bölgesine yakın oldukları için Erciyes'in öne çıkan bir merkez olduğunu dile getiren Cıngı, pandeminin olumsuz etkisini yaşanmadığı takdirde iyi bir dönem geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

UKRAYNA VE RUSYA'DAN HAFTADA ÜÇ CHARTER ERZURUM'A

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Reha Kantar, 4 Aralık'ta sezonu açacaklarını bildirdi.

Koronavirüs tedbirlerinden, uyarı tabelalarına kadar tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Kantar, ortak çalıştıkları yabancı tur operatörlerinin charter uçuşları ile Palandöken'e misafir getireceklerini söyledi.

Kantar, "Ukrayna ve Rusya'dan da iyi seviyede rezervasyon alıyoruz. 27 Aralık'tan itibaren haftada üç uçağın direkt uçuşla Ukrayna ve Rusya'dan Erzurum'a gelmesi planlanıyor. Kovid-19 vaka sayısında artış devam etmezse, şu an itibarıyla yüzde 60-70 oranında rezervasyonumuz var. Kışın umut ediyoruz ki yüzde 80-90 oranına çıkacak. Dış pazardan iyi bir talep olması bizi de memnun etti, her sene geliyorlardı, yabancı misafirimiz bu sene artacak." dedi.

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Geçen yıllarda 2-3 ay öncesinde rezervasyonların tamamlandığını hatırlatan Kantar, bu sene salgın nedeniyle bir hafta öncesinde rezervasyon aldıklarını, ön rezervasyon alışkanlığının sekteye uğradığına değindi.