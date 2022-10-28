Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Dünya

İran’da protestolar sürüyor: Polis müdahalesinde 3 kişi hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde önceki günkü gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü iddia edilen bir kişinin cenaze töreni sonrası yine protestolar düzenlendi. Haberde, “Mahabad’daki gösterilerde ayrılıkçı terör örgütlerinin kentteki siyasi ve güvenlik merkezlerine saldırdığı, iki banka şubesini ateşe verdiği ve bir zincir marketi yağmaladığı” ifade edildi.