Ekonomi Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
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Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı.

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Haber Merkezi AA
Rusya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
​Rusya Merkez Bankası

Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisinde arz ve talep unsurlarına ilişkin sorunların devam ettiği belirtildi.

Enflasyondaki artışın düşük seviyede kaldığına işaret edilen açıklamada, halkın ve iş dünyasının enflasyon beklentilerinin ise yaz dönemine kıyasla yükseldiği kaydedildi.

Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 11 ila 13 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştır” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkedeki kısmi seferberlik sürecinin gelecek aylarda tüketici talebi ve enflasyon dinamikleri üzerinde olumsuz etki yaratacağına da vurgu yapıldı.

  • Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmasının ardından faiz indirim sürecine girmiş ve 16 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda da faizi yüzde 7,5’e çekmişti.

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