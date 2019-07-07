Ekonomi Sabiha Gökçende dış hat yolcusu yüzde 31 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabiha Gökçen’de dış hat yolcusu yüzde 31 arttı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda haziran ayında dış hat yolcusu yüzde 31 artarak 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 2019 yılının ilk 6 ayının yolcu istatistikleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 6 ayında toplam yolcu sayısı sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 16 milyon 745 bin olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında iç hat yolcusu sayısı yüzde 9 artarak 10 milyon 398 bin, dış hat yolcusu ise yüzde 21 artarak 6 milyon 347 bin oldu. Aynı dönemde 109 bin 567 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

HAZİRAN AYINDA DIŞ HATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda haziran ayında dış hatlar yolcusunda büyük artış meydana geldi. İstanbul Sabiha Gökçen’den yapılan açıklamaya göre, haziran ayında dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış ile 1 milyon 193 bin olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış işe 3 milyon 061 bin olarak gerçekleşti.

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