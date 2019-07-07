Ekonomi Toyotanın hibrit otomobil satışları yüzde 156 arttı
OTOMOTİV

Toyota'nın hibrit otomobil satışları yüzde 156 arttı

Toyota'nın hibrit otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 156 artarak 4 bin 708 oldu. Türkiye'deki toplam satışlar içinde hibrit otomobil satışlarının oranı 2019'un ilk 6 ayında yüzde 3,1'e yükselirken, söz konusu dönemde hibrit satışlarının yüzde 98'ini Toyota gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da satılan her 3 Toyota modelinden 2'si hibrit teknolojisine sahip.
İstanbul'da satılan her 3 Toyota modelinden 2'si hibrit teknolojisine sahip.

Toyota'nın hibrit otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 156 artarak 4 bin 708'e ulaştı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, hibrit otomobil satışlarındaki liderliğini dünyada ve Türkiye'de sürdürüyor.

Türkiye'deki toplam satışlar içindeki hibrit otomobil satışlarının oranı 2019'un ilk 6 ayında yüzde 3,1'e yükselirken, söz konusu dönemde hibrit satışlarının yüzde 98'ini Toyota gerçekleştirdi. Geçen yıl hibrit satışları, toplam otomobil satışları içinde 3 bin 899 adetle yüzde 0,79'luk paya sahipti.

  • Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 4 bin 811 hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satışların 4 bin 708'ini Toyota hibrit otomobiller oluştururken, Toyota'nın hibrit modellerine en büyük ilgiyi İstanbullular gösterdi.

İstanbul'da satılan her 3 Toyota modelinden 2'si hibrit teknolojisine sahip olurken, Corolla Hybrid en çok tercih edilen hibrit modellerinin başında geldi. Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid, yılın ilk yarısında 3 bin 348 satış adedine ulaştı. Corolla Hybrid'i, bin 169 adetle yine Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid izledi.

Hibrit araç satışları yüzde 127 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ocak-haziran döneminde hibrit araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış gösterdi.

Toyota'nın, yılın ilk 6 ayındaki hibrit satışları, 4 bin 708 adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 156 arttı.

Hibrit otomobil satışlarındaki bu artışlarda ÖTV teşviki ile çevreci teknolojilerin tüketiciler tarafından daha çok tanınmasının rolünün büyük olduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Toyota'nın dünyada 13,5 milyonu aşan hibrit satışlarının yanında Avrupa'da da toplam hibrit satışlarının payı bir önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. 2018'in ilk çeyreğinde 138 bin 604 olan hibrit satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 33'lük artışla 184 bin 808 adede ulaştı.

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Avrupa'da 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye'de sunulan her Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunlar arasında Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.

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