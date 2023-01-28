Sanayiciye doğal gaz müjdesi: Fatura %19 düşecek

Sanayicinin en büyük gider kalemi olarak gösterdiği enerji maliyetlerinde arka arkaya düşüş yaşanmaya başladı. Uzun süredir uygulanan sübvansiyonla konut tüketicisinin enerji faturası azaltılırken, sıra sanayicinin enerji maliyet yükünü hafifletmeye geldi. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını ocak ayı içerisinde iki kez düşüren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ardından Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) da 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında indirim yapılacağını açıkladı. Ocak ayındaki düşüşle birlikte sanayi elektriğindeki toplam indirim oranı yüzde 24’e kadar çıkıyor. Kısa sürede atılan adımlarla birlikte, hem elektrik hem de doğal gaz faturası ödeyen sanayicinin enerji maliyetinin yaklaşık yüzde 19 gerilemesi bekleniyor.

20 BİN LİRALIK FATURADA 3 BİN 800 LİRA CEPTE KALACAK

Ayda 10 bin lira elektrik ve 10 bin lira doğal gaz olmak üzere 20 bin lira enerji faturası ödeyen bir işletmenin enerji faturası, yapılan indirimlerle beraber

1 Şubat sonrası 3 bin 800 lira azalışla 16 bin 200 liraya düşecek. BOTAŞ bugünkü açıklamasında ayrıca, 1 Şubat itibarıyla elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 indirim yapılacağını duyurdu. Elektrik üretimini ucuzlatacak olan bu hamlenin tüm tüketici gruplarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

KONUT GAZINDA AVRUPA'NIN EN UCUZ 3. ÜLKESİ TÜRKİYE

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, mevcut fiyatlar geride kalan ekim ayıyla kıyaslandı. Sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında Konutlarda Ukrayna ve Macaristan’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

2023 ÜRETİM YILI OLACAK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem elektrik hem de doğal gazdaki indirimleri şu şekilde değerlendirdi: “İndirimlerin özellikle ihracatta rekabetçiliğimize olumlu etkisini göreceğiz. 2023 üretim yılı olacak. Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğal gazda açıklanan yüzde 13,30 ila 17,22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak.”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise, şubat ayı itibarıyla hem elektrik üretim amaçlı hem de sanayide kullanılan doğal gaza yapılan indirimlerin, üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

GAZ MERKEZİ BİR YIL İÇERİSİNDE HAZIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

Türkiye’nin son yıllarda attığı adımları değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji altyapısına yapılan yatırımlarla Türkiye’nin küresel enerji krizinden en az ölçüde etkilendiğini belirtti. Dönmez, “Bizim Türkiye olarak gaz tüketimimiz 55-60 milyar metreküp. Avrupa’nın en fazla gaz tüketen 4 ülkesinden biriyiz. Fakat gerek boru hatları gerekse LNG terminalleriyle birlikte yılda 100 milyar metreküp gazı ulusal sisteme getirme imkanına sahibiz. 40 milyar metreküp gazı biz arzu edildiği takdirde Avrupa’ya buradan sevk edebiliriz” dedi. Gaz merkezi çalışmalarına da değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu: “Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da herhangi bir gaz ticaret merkezi yok. Bizim temasta olduğumuz bölge ülkeleri de bizim bu gaz merkezi projesini destekliyorlar. İnşallah gaz merkezini 1 yıl içinde işletebilir hale geleceğiz.”







