Sıcak hava ve arz endişeleri sonrası emtia piyasasında ibre yukarı döndü

Bir önceki hafta dolara olan talebin artmasıyla aşağı yönlü bir seyir izleyen emtia piyasasında, dolar endeksindeki yükselişe karşın yükselen hava sıcaklıkları, enerji emtiaları öncülüğünde devam eden arz endişeleri ve Çin’in ekonomiyi canlandırmak için açıkladığı teşviklerle geçen hafta pozitif bir seyir izlendi.

Çin, büyümeyi desteklemek ve tekrarlanan Kovid-19 kapanmalarının ve emlak piyasasındaki krizin etkilerini azaltmak için 1 trilyon yuan (146 milyar dolar) tutarında ekonomik teşvikini hızlandırdı. Bu da emtia piyasasında pozitif olarak algılandı.

Değerli metallerde kayıplar görülürken, baz metallerde ise yükselişler hakim oldu. Geçen hafta altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 0,7, paladyum yüzde 0,7 değer kaybetti.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizlikler altının ons fiyatında dalgalanmalara sebep oldu.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,1, alüminyum yüzde 3,9, çinko yüzde 1,7, artış kaydetti.

Arz endişeleriyle Brent petrol yüzde 3’ün üzerinde yükseldi

Geçen hafta enerji emtiaları pozitif seyretti. Haftayı, Brent petrol yüzde 3,6 değer kazancıyla kapattı.

Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.

ExxonMobil ve Chevron gibi petrol üreticilerinin Rusya üzerinden Avrupa'ya taşınan Kazak petrolünü hasarlı ekipman nedeniyle ihraç edemeyebileceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketine katkı yaptı.

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Rusya üzerinden Kazak petrolünü küresel pazarlara sevk eden ve küresel petrolün yaklaşık yüzde 1'ini taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), Karadeniz'de bir terminaldeki üç demirleme noktasının ikisinden yapılan ihracatın askıya alınabileceğini duyurdu.

BP, geçen hafta bir elektrik yangını nedeniyle ABD'nin Indiana eyaletindeki günlük 430 bin varil kapasiteye sahip Whiting rafinerisinin bazı ünitelerini kapattığını bildirdi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Dünyanın önde gelen navigasyon şirketlerinden Tomtom’un Trafik Endeksi verileri de Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika araçla seyahat seviyelerinin 24 Ağustos itibarıyla güçlü bir haftalık büyüme kaydettiğini gösteriyor.

New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gaz yüzde 0,2 değer kaybetti. ABD doğal gaz vadeli işlemleri, Teksas'taki Freeport LNG ihracat tesisindeki ilk operasyonların yeniden başlamasında daha fazla gecikme olduğu haberleriyle düşüş kaydetti.

Yükselen hava sıcaklıkları tarım emtiasını etkiledi

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 5,2, mısır yüzde 6,7, soya fasulyesi yüzde 4,3, pirinç yüzde 1,3 değer kazandı.

Avrupa’da devam eden sıcak havalar nedeniyle arza yönelik endişeler, özellikle buğday ve mısır fiyatlarında yükselişe neden oldu.

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Dünya pirinç üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi de pirinç fiyatlarını artırdı. Haftayı kahve fiyatları yüzde 12,2, kakao yüzde 1,9, pamuk yüzde 1,6 ve şeker yüzde 2,1 kazançla tamamladı.

Brezilya’da kahve ihracatındaki artışla beraber talebe yönelik beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber şeker arzına yönelik endişeler, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Dünya pamuk üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesiyle pamukta yukarı yönlü bir seyir izlendi.

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