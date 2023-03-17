Siparişler başladı

Büyük heyecanla beklenen Türkiye’nin Otomobili Togg’da önemli bir eşik daha atlatıldı ve ön sipariş süreci dün başladı. Trumore uygulaması, Togg web sitesi ve anlaşmalı diğer uygulamalar üzerinde alınan ön siparişlerde Togg T10X, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Beğendiği aracın renk, donanım özellikleri, teknik verileri ve model fiyatlarını seçip 60 bin lira peşinat ödeyenler, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor.

27 MART’A KADAR SÜRECEK

Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, ‘Türkiye’nin Renkleri’yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebiliyor. Dilerlerse akıllı cihazın bulunduğu ortamı değiştirerek beğendikleri dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğünü de görebiliyor. Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X’in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçiyor. Kullanıcılar, T10X’in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebiliyor. Sonrasında da diledikleri opsiyonel donanımları ekleyip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detaylarını görüntüleyebiliyor. 27 Mart tarihine kadar arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanıyor. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

Bosch Car Servis de Togg eko sisteminde

TOGG, mart ayı sonundan itibaren piyasaya sürülecek otomobillerin yetkili servis hizmeti için Bosch Car Service ile iş birliği yaptı. 7 bölgede deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmaya başlayan Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptı. Böylece Togg, tamamen kendi bünyesinde yer alacak servis temas noktalarıyla, anlaşmalı Bosch Car Service'lerle de yayılımını genişletip Türkiye genelinde 20'den fazla noktada kullanıcılara hizmet sunacak. İş birliği kapsamında kullanıcılara tüm bakım ve onarım hizmetleri en son standartlarda sunulacak. Togg akıllı cihazı kullanıcıları, anlaşmalı servislerin sunduğu onarım, servis, bakım ve garanti hizmetleri dahil tüm hizmetlerden yararlanabilecek.

Gürcan Karakaş, Arda Arslan.

Kullanıcıya yakın olacağız

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olan şirketlerin, daha başarılı olduklarını belirterek, "Biz de akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturuyor, satışları doğrudan kendimiz organize ediyoruz. İlk akıllı cihazımız T10X'i kullanıcılarımızla buluşturmanın heyecanını yaşarken, satış ve satış sonrası çalışmalarımızı da hızla tamamlıyoruz. Türkiye'nin 7 bölgesinde 10'u sabit, 8'i gezici 18 deneyim merkeziyle sabit ve mobil servis noktalarımızı açmaya devam ediyoruz” dedi.

Togg önemli bir kapıyı araladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobili Togg için ön siparişlerin başlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu Avdagiç, “Doğuştan elektrikli Togg T10X için ön sipariş başladı. Togg dijital geleceğimiz için önemli bir kapıyı aralamadı, sonuna kadar açtı. Akıllı cihaz, yeni nesil araç geliştirme yarışında sembol bir proje olarak yeni markalara ilham ve enerji verecek. Katkı sağlayanları kutluyorum” açıklamasında bulundu.







