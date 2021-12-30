Ekonomi Benzine 68 kuruş zam yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine 68 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

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Son dakika haberi: Benzine zam mı yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları
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EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 68 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.

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