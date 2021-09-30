Ekonomi EPDK duyurdu Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK duyurdu: Elektrik satış fiyatlarında değişiklik yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

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EPDK, sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında yer alan "zam" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

"MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAZ GÖSTERMEYİN"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."

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