Sosyal konut hem ev hem iş sahibi yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Bin Konut Projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmasının yanı sıra inşaat sektörünü de canlandıracak. Sektörde son 1 yılda yaklaşık 450 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken, 81 ilde yapılacak konutlarla sektördeki işsizlik sayısı makul seviyelere çekilecek. Türkiye Müteahhitler Birliğinin yayımladığı raporda, devletin bu yıl inşaat yatırımlarında tasarrufa gittiği, bunun sonucunda inşaat yatırımlarının yıllık bazda 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 16, ilk 6 ayında da yüzde 10 gerilediği belirtilmişti.

SEKTÖRE NEFES ALDIRIR

Özel sektörde ise yeni yatırımlar yerine stok satışlar yapılması, inşaat sektöründeki işsizliğin tırmanışa geçmesine neden oldu. İnşaat sektöründe yaşanan işsizlik sorunu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 81 ile yapacağı 100 bin konutla giderilecek. Proje kapsamında ülke genelinde birçok noktada yeni şantiyeler açılacak. Buralarda başta ustalar olmak üzere farklı alanlarda çalışacak kişiler istihdam edilecek. Ayrıca kayıtdışılığın yoğun olduğu inşaat sektöründe kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler faaliyete geçirilecek.

EN FAZLA KONUT İSTANBUL’A

Öte yandan, en fazla konut İstanbul’da yapılacak. Açıklanan 100 bin konutun 10 bini İstanbul’da. 5 bin 200 ile Gaziantep’te Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de de 3 bin konut yapılacak. 2+1 140-180 bin, 3+1 ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. Başvurular 15 Ocak’ta sona erecek. Projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken başvuru sayısının 766 bini bulduğu bildirildi.

REKLAM

‘Yap-Sat’ süreci beklentisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, gayrimenkul sektörünün “Sat-Yap” sürecinden “Yap-Sat” sürecine geçtiğini belirterek, 2020’de satışların tamamlanmış sıfır konut ve ikinci el konuta yöneleceğini, yabancıya satışta ise Çin’in daha çok konuşulacağını bildirdi. Sektörü 2016 itibarıyla aslında kabuk değiştirmeye başladığını dile getiren Maya, “Bu değişiklik 2015 ve öncesinde öğrendiğimiz konut hikayesini sil baştan yeniledi. Aynı hedef kitleye üretilen konut stokundaki doygunluğun önümüzdeki birkaç yıl devam edeceği görünüyor” açıklamasında bulundu.