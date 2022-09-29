Ekonomi Sterlinde tarihi düşüş İngiliz Hazinesi krize neden olan düzenlemelerden geri adım atmıyor
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Sterlinde tarihi düşüş: İngiliz Hazinesi krize neden olan düzenlemelerden geri adım atmıyor

İngiltere Hazine Bakanı Andrew Griffith, hükümetin yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde vergi indirimlerini içeren, kamu borçlanmasını artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemelerinden vazgeçilmeyeceğini açıkladı. İngiliz sterlini, bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

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Haber Merkezi AA
Sterlinde tarihi düşüş: İngiliz Hazinesi krize neden olan düzenlemelerden geri adım atmıyor
İngiltere Hazine Bakanı Andrew Griffith

İngiliz ITV’de ekonomik gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Griffith, hükümetin vergi indirimleri konusundaki teklifinin, ülke ekonomisinin ilerleyen dönemde büyüme gösterebilmesi için uygulanması gereken “doğru planlar” arasında değerlendirildiğini belirti.

Griffith, halihazırda her büyük ekonominin tamamen aynı sorunlarla uğraştığını savunarak, Ukrayna’da devam eden savaş, enerji maliyetlerindeki artış ve arz tarafında görülen etkilerin mevcut sorunları daha da artırdığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası devreye girdi

İngiltere Merkez Bankasından dün yapılan açıklamada, “Finansal istikrar hedefi doğrultusunda, BoE piyasa işleyişini yeniden sağlamaya ve hane halkı ve işletmelerin kredi koşullarına olası bir yayılmaya ilişkin her türlü riski azaltmaya hazırdır.” ifadesine yer verilmişti.

Bankanın bu amaçlara ulaşabilmesi için 28 Eylül'den itibaren uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerinin geçici alımlarını gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu alımların amacı düzenli piyasa koşullarının yeniden sağlanması olacak. Satın almalar, bu sonuca ulaşabilmek için ne büyüklükte yapılması gerekiyorsa yapılacaktır.” ifadeleri yer bulmuştu.

Bankanın açıklamasında, "Mali Politika Komitesi tahvil piyasadaki işlev bozukluğundan kaynaklı Birleşik Krallık finansal istikrarına yönelik riskleri kaydetti. Kurul aksiyon alınmasını tavsiye etti ve bankanın finansal istikrar gerekçesiyle tahvil piyasasındaki geçici ve hedefli satın alma planlarını acil bir hızla memnuniyetle karşıladı." değerlendirmesi yer almıştı.

BoE Baş ekonomisti Pill’den güçlü faiz artırım işareti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill ise hükümetin planladığı vergi indirimlerine bankanın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtmişti.

Baş ekonomist Pill, “Bunun (vergi indirim kararının) dikkate değer bir para politikası tepkisi gerektireceği sonucuna varmamak zor.” ifadesini kullanmıştı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, yaptığı açıklamada, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini kaydederek Para Politikası Kurulu'nun, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini duyurmuştu.

Sterlindeki tarihi düşüş

İngiliz sterlini, bu hafta başında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını belirtmişti.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

Analistler BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

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