Sunar Yatırım’dan büyük ihracat başarısı: İnovatif ürünler ve sürdürülebilirlik ile üç şirket zirvede

“İthal ikame ürünlerimizle ülkemizin cari açığının kapatılma çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle ilkleri ortaya çıkararak sektörümüze örnek oluyoruz. 113’ten fazla ülkede milyonlarca tüketiciye ulaşan markalarımız, Türkiye’deki üretim kalitesine dair olan imajı güçlendiriyor. 1250 kişiyi aşan istihdamımız ve sosyal projelerimizle, ham maddemizi sağladığımız topraklara ve ülkemize değer olarak geri dönmesinden mutluyuz. 3 şirketimizin Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması arasında yer alma başarısı dolayısıyla başta çalışanlarımız olmak üzere tedarikçilerimizden tüketicilerimize katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve inovatif ürünlerimiz ile daha üst sıralarda yer alma doğrultusunda çalışıyoruz" d