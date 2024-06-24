Sunar Yatırım’dan büyük ihracat başarısı: İnovatif ürünler ve sürdürülebilirlik ile üç şirket zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması 2023 sonuçları belli oldu. Sunar Yatırım bünyesinde yer alan Elita Gıda, Sunar Pazarlama ve Sunar Mısır şirketleri, performanslarıyla Türkiye’ye en fazla ihracat geliri kazandıran 1000 firma arasına girmeyi başardı.
Sunar Yatırım şirketleri arasında yer alan Elita Gıda’nın 366’ncı sırada yer aldığı listede Sunar Pazarlama bir önceki yıla göre 29 sıra yükselerek 483’üncü oldu. Sunar Yatırım’ın bir diğer şirketi Sunar Mısır da 158 sıra yükselerek TİM 1000’in 725’inci büyük ihracatçısı oldu.